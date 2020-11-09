أنقرة (زمان التركية) – زعم الكاتب الليبرالي والصحفي التركي المعروف أمر الله أوسلو أن هناك صلة بين استقالة وزير المالية التركي برات ألبيراق ومستقبل قضية بنك خلق الحكومي التركي الذي تتهمه السلطات القضائية الأمريكية بخرق العقوبات الدولية على إيران، وذلك في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة جو بايدن وفريقه.

وقال أوسلو في تغريدة على حسابه في تويتر: “لقد جاء جو بايدن ورحل برات ألبيراق! هل ارتبك وخاف بعض المسؤولين بسبب قضية بنك خلق الحكومي التركي الرسمي يا ترى”، على حد تعبيره.

Biden geldi Berat gitti. Halkbank Davası nedeniyle birileri tırım tırım mı ki? — Emre Uslu (@EmreUslu) November 8, 2020

وعلى نفس المنوال، قال الكاتب والصحفي المعروف أرقام طوفان آيتام إن أمورًا غريبة تحدث في تركيا بالتزامن مع استقالة صهر أردوغان، وأضاف قائلاً: “لقد تم حذف جميع منشورات الحساب الرسمي لوزارة الخزينة والمالية خلال الشهور الأخيرة”.

Tuhaf şeyler oluyor. Berat Albayrak’ın istifası sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi hesabından son aylara ait bütün gönderiler silindi — Erkam Tufan Aytav (@erkamtufan) November 8, 2020

وكان صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، أعلن ليلة أمس استقالته عبر منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

منشور ألبيراق الخاص بالاستقالة، حصل على أكبر عدد من المعجبين من متابعيه على موقع إنستجرام، من بين منشوراته الأخرى على نفس الحساب، حيث بلغ عدد المعجبين نحو 410 ألفًا في أول ساعتين بعد نشره للقرار؛ وكان متوسط الإعجاب بمنشوراته بين 10 آلاف و25 ألفًا فقط.

اللافت أن حساب ألبيراق على إنستجرام، بالرغم من إعلانه الاستقالة، إلا أنه لم يحذف وصفه بأنه وزير الخزانة والمالية باللغتين التركية والإنجليزية.

ومن اللافت أن ألبيراق غلق التعليقات على المنشور الذي أعلن من خلاله استقالته.

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