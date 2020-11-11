أنقرة (زمان العربية) أصدرت محكمة تركية، حكما بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على شابة تعاني من إعاقة حركية شبه كاملة، بنسبة 96 بالمئة.

المحكمة الجنائية العليا الثانية في ولاية آيدن أصدرت حكمها على الشابة فاطمة جومارت التي ولدت معاقة، ولا تستطيع استخدام يديها وقدميها، وتحتاج إلى كرسي متحرك، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

وتقول جومارت(28 عاما)، التي تم رفع دعوى قضائية ضدها في 14 مايو 2019، إنها تستخدم يديها بصعوبة شديدة نظرا لإعاقتها، ورغم ذلك تم اتهامها باستخدام تطبيق “بايلوك” الهاتفي، وهو شيء لم تتوقعه مطلقا، مشيرة إلى أنها عندما حضرت الجلسة الأولى، حزن القاضي كثيرا عند رؤيتها، وطلب منها عدم الحضور مرة أخرى بسبب إعاقتها، ولكنها صدمت كثيرا عندما عرفت من محاميها بحكم سجنها.

كما أشار شقيق فاطمة، إلى أنهم صدموا وانزعجوا جميعا بخبر سجن شقيقته، فهي تذهب يوميا إلى العلاج الطبيعي، مؤكدا أن قرار سجنها مخالف للمنطق والضمير، فسجنها يعني موتها. على حد تعبيره

البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان، عمر فاروق جارجرلي أوغلو، ندد بالواقعة عبر حسابه الشخصي على تويتر، متسائلا: أين الضمير؟ بأي ضمير يتم اقتراف هذا؟

وتطبيق بايلوك ByLock الهاتفي تزعم حكومة حزب العدالة والتنمية أن مدبري انقلاب 2016 استخدموه للتواصل بينهم، وبموجب هذه التهمة تم اعتقال وفصل المئات من وظائفهم، رغم أن التطبيق كان متاحا للتحميل عبر الأنترنت.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف.

وعقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.

وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.

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