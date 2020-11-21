أنقرة (زمان التركية)ـــ سجلت تركيا 5 آلاف و103 إصابة بفيروس كورنا و141 حالة وفاة مساء الجمعة، ليشهد أول يوم لتطبيق قرار حظر التجوال الجزئي، ارتفاعًا هائلا في عدد ضحايا الوباء.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا 435 ألفًا و273، وبلغ عدد الوفيات 12 ألفًا و84، فيما يبلغ عدد المرضى في حالات الخطر 3 آلاف 990.

وفقًا للبيانات الأسبوعية، بلغ معدل الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى المرضى هذا الأسبوع 3.8 بالمائة، ومعدل إشغال الأسرة 54.7 بالمائة، ومعدل إشغال العناية المركزة للبالغين 70.8 بالمائة، ومعدل إشغال جهاز التنفس الصناعي 37.6 بالمائة.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر تويتر: “لدينا اليوم 5 آلاف و103 مريض جديد تم الكشف عنها اليوم. وقد اقترب عدد مرضآنا الخطرين من 4 آلاف. وكان علينا تطبيق القيود مرة أخرى في مكافحة الوباء. وإذا امتثلنا للإجراءات معًا، فسيكون من الأسهل محاربتنا إذا وضعنا قيودنا بأنفسنا”.

وبدأ تطبيق حظر التجوال مساء يوم الجمعة في تمام الساعة 20.00.

في هذا السياق، تم إغلاق مراكز التسوق والأسواق والحلاقين وصالونات التجميل في الساعة 20.00.

اعتبارًا من الساعة 20:00 مساء الجمعة، تم إغلاق دور السينما حتى نهاية العام. وتعليق أنشطةالمقاهى، وصالات الالإنترنت، وصالات الألعاب الإلكترونية، وصالات البلياردو، والنوادي، وحدائق الشاي، وملاعب السجاد حتى اتخاذ قرار جديد.

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