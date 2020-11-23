أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الصحفي التركي إحسان شارالان، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يوشك مع اقتراب العام الثامن عشر له في الحكم على الاصطدام بالحائط في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، وعلى رأسها الأمن الاجتماعي والصحة والتعليم والاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية.

ولفت الكاتب في صحيفة أفرنسال التركية، إلى تبقي أسبوع واحد فقط على انتهاء العام الثامن عشر من حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، مفيدا أن الأوضاع الراهنة في البلاد تدل على اقتراب نهاية حكم هذا الحزب.

وأوضح شارالان أن أردوغان، على استعداد لتحمل جميع الصعاب والتضحية بأي شيء كي يواصل البقاء في سدة الحكم، ملمحًا بذلك إلى تضحيته بصهره وزير المالية برات ألبيراق رضوخًا للمعارضة الداخلية في حزبه وحليفه حزب الحركة القومية.

واستدرك قائلاً: “لكن الأوضاع الحالية في تركيا واقتراب نسبة تأييد -الشارع- تحالف الشعب المعارض من التحالف الحاكم، بالإضافة إلى المشاكل النابعة من نظام حكم الفرد الواحد، يشير إلى أن بقاء الحكم في يد أردوغان لن يكون سهلًا بقدر سهولة الحديث عنه في الصحف وشاشات التلفاز”.

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