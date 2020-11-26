انقرة (زمان التركية) – أضاف نائب عن حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، اسم والده على نقش أثري لسبيل مياه تاريخي قام بترميمه.

البرلماني أحمد تشاملي أضاف اسم والده زكي تشاملي، لنقش سبيل المياه التاريخي الموجود بجوار مسجد إسكندر باشا في إسطنبول، والذي يبلغ عمره 270 عاما، حيث تم تشييده من قبل السلطان محمود الأول عام 1748.

وبغرض الحصول على مكانة اجتماعية، ظهر اسم زكي تشاملي والد نائب حزب العدالة والتنمية الذي رمم سبيل المياه، بجوار اسم السلطان محمود الأول.

ولفت الانتباه العبارة المكتوبة وهي: “صاحب الإحسان المرحوم زكي تشاملي”.

يذكر أنه تم ترميم نقش سبيل المياه التاريخي قبل عامين من الآن.

عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو قال معلقا: “يجب أن نقوم بعناية بترميم القطع الأثرية التاريخية وفقًا للأصل دون إضافة إلى النقوش. هذا التراث هو لنا”.

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