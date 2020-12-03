أنقرة (زمان التركية) -سلط تقرير حديث الضوء على أن القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا ضد المعارضين طالت أيضا ذوي الإعاقة.

التقرير الذي أصدرته مؤسسة الصحفيين والكتاب في تركيا بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة الذي حل أمس الأربعاء، سلط الضوء على وقوع انتهاكات حقوقية بحق 28 شخصا من ذوي الإعاقة والمرضى، بسبب أصلهم العرقي أو آرائهم السياسية.

وأوضح التقرير أن من بين ذوي الإعاقة أيضا من تم وصفهم بـ”الإرهابيين والخونة” من قبل حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي توجه التهمة للمعارضين، لجعلهم يواجهون صعوبات مالية خطيرة، وجوع، وقتل اجتماعي، وعزلة، وكراهية.

ويضيف التقرير، أن ذوو الإعاقة الـ 28 وأسرهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الفصل الجماعي والاحتجاز التعسفي والاعتقال والسجن والتعذيب وسوء المعاملة، فضلاً عن حرمانهم من العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

وأشار التقرير إلى أنه بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعد تركيا طرفا بها، فإنه يجب عليها تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية في السجون وحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وينبغي أن تضمن احترام سلامة وكرامة حقوق المعوقين بسبب حقوق الإنسان.