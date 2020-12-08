أنقرة (زمان التركية) – أعلنت روسيا أنها رصدت طائرات تجسس تابعة لفرنسا والولايات المتحدة أعلى البحر الأسود.

وأعلن مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي أن الرادارات الروسية رصدت طائرات تجسس تقترب صوب حدود البلاد.

وأضاف المركز في بيانه أن مقاتلة من طراز سوخوي 30- تابعة للدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية انطلقت لرصد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود البلاد وقامت بعرقلة طائرات تجسس، مفيدا أن الأهداف التي رصدها رادار المقاتلة الروسية تبين أنها طائرات استطلاع من طراز C.160G تابعة للقوات الجوية الفرنسية وطائرات استطلاع استراتيجي من طراز RC-135 تابعة للقوات الجوية الأمريكية وطائرة التزود بالوقود من طراز KS-135 تابعة أيضا للقوات الجوية الأمريكية.

هذا وأوضح البيان أن المقاتلة الروسية قامت بمرافقة تلك الطائرات ومنع اقترابها من الحدود الروسية.

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