أنقرة‌ ‌(زمان‌ ‌التركية)ــ‌ ‌رُفع‌ ‌العلم‌ ‌الإسرائيلي‌ ‌في‌ ‌إحدى‌ ‌ضواحي‌ ‌العاصمة‌ ‌الإيرانية‌ ‌

طهران‌ ‌مع‌ ‌عبارة‌ ‌”شكرا‌ ‌للموساد”،‌ ‌بعد‌ ‌أيام‌ ‌من‌ ‌اغتيال‌ ‌العالم‌ ‌النووي‌ ‌محسن‌ ‌فخري‌ ‌

زاده.‌ ‌

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وفقًا‌ ‌للصور‌ ‌التي‌ ‌تم‌ ‌تداولها‌ ‌على‌ ‌حسابات‌ ‌التواصل‌ ‌الاجتماعي‌ ‌الإيرانية،‌ ‌تم‌ ‌تعليق‌ ‌العلم‌ ‌

الإسرائيلي‌ ‌ولافتة‌ ‌كتب‌ ‌عليها‌ ‌”شكرًا‌ ‌للموساد”‌ ‌باللغة‌ ‌الإنجليزية‌ ‌على‌ ‌جسر‌ ‌في‌ ‌منطقة‌ ‌

طهرانبارس‌ ‌شرقي‌ ‌طهران.

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وبينما‌ ‌تفاعل‌ ‌مستخدمو‌ ‌مواقع‌ ‌التواصل‌ ‌الاجتماعي‌ ‌مع‌ ‌الصور،‌ ‌لم‌ ‌يدل‌ ‌المسؤولون‌ ‌

الإيرانيون‌ ‌بعد‌ ‌بأي‌ ‌بيان‌ ‌بشأن‌ ‌هذه‌ ‌القضية.‌ ‌

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محسن‌ ‌فخري‌ ‌زاده،‌ ‌الذي‌ ‌تم‌ ‌اغتياله‌ ‌الأسبوع‌ ‌الماضي‌ ‌يعد‌ ‌أحد‌ ‌الشخصيات‌ ‌الرئيسية‌ ‌في‌ ‌

البرنامج‌ ‌النووي‌ ‌الإيراني،‌ ‌قُتل‌ ‌في‌ ‌هجوم‌ ‌على‌ ‌سيارته‌ ‌في‌ ‌منطقة‌ ‌أبسرد‌ ‌بمحافظة‌ ‌طهران‌ ‌

يوم‌ ‌27‌ ‌نوفمبر/‌ ‌تشرين‌ ‌الثاني.‌ ‌

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بعد‌ ‌اغتيال‌ ‌فخري‌ ‌زاده،‌ ‌قال‌ ‌الرئيس‌ ‌الإيراني‌ ‌حسن‌ ‌روحاني‌ ‌إن‌ ‌مقتل‌ ‌فخري‌ ‌زاده‌ ‌كان‌ ‌

تقف‌ ‌ورائه‌ ‌إسرائيل،‌ ‌وسيتم‌ ‌الرد‌ ‌على‌ ‌الاغتيال‌ ‌في‌ ‌الوقت‌ ‌المناسب.‌ ‌

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ورفض‌ ‌رئيس‌ ‌الوزراء‌ ‌الاسرائيلي‌ ‌بنيامين‌ ‌نتنياهو‌ ‌التعليق‌ ‌على‌ ‌المزاعم‌ ‌وقال‌ ‌”ايام‌ ‌

عصيبة‌ ‌تنتظرنا”.‌ ‌ ‌

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وفي‌ ‌بيان‌ ‌أدلى‌ ‌به‌ ‌في‌ ‌أبريل‌ ‌2018‌،‌ ‌أشار‌ ‌نتنياهو‌ ‌إلى‌ ‌العالم‌ ‌النووية‌ ‌الإيرانية‌ ‌فخري‌ ‌

زاده،‌ ‌وقال‌ ‌يجب‌ ‌علينا‌ ‌”تذكر‌ ‌هذا‌ ‌الاسم”.‌ ‌

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وقدمت‌ ‌تركيا‌ ‌العزاء‌ ‌في‌ ‌مقتل‌ ‌العالم‌ ‌النووي‌ ‌الإيراني،‌ ‌محسن‌ ‌فخري‌ ‌زاده،‌ ‌ودعت‌ ‌وزارة‌ ‌

الخارجية‌ ‌التركية‌ ‌لإلى‌ ‌ضرورة‌ ‌”الكشف‌ ‌عن‌ ‌ملابسات‌ ‌الحادث‌ ‌ومحاسبة‌ ‌المتسببين‌ ‌فيه‌ ‌

أمام‌ ‌العدالة”.‌

‌https://twitter.com/powerpeople_/status/1336070856079011840