أنقرة (زمان التركية) – أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن سعادتها لتوصل أوغور شاهين وزوجته أوزليم توراجي، مؤسسا شركة بيونتيك للأدوية الذين ينتميان لأسرتين تركيتين مهاجرتين، إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وفي حديثها مع إذاعة متروبول إف أم، التي تبث باللغتين التركية والألمانية في 16 مدينة ألمانية، ذكرت ميركل أنها تشعر بالسعادة لكون شاهين وتوراجي الألمانيين ذوي الأصول التركية من بين مطوري اللقاح وما حققوه من إسهامات علمية أساسية خلال عملية تطوير لقاح فايزر وبيوتنيك المشترك.

وذكرت ميركل أنه قد يتم الشروع في استخدام لقاح فايزر داخل أوروبا مطلع شهر يناير/ كانون الثاني القادم مشيرة إلى ضرورة إكساب 70 في المئة من المجتمع مناعة ضد الفيروس كي يتمكنوا من وقف انتشاره.

وأضاف ميركل أن حصول هذا العدد من الأشخاص على اللقاح سيستغرق شهور، قائلة: “يتوجب حماية كبار السن والطواقم الطبية أولا. وسيشهد النصف الثاني من عام 2021 القادم تقديم المزيد من اللقاحات، غير أن كمية اللقاحات المطروحة لن تكون كافية خلال أشهر الشتاء”.

وأوضحت ميركل أن الجميع المعلومات تؤكد أن كورونا مجرد فيروس، قائلة: “ونحن لسنا عاجزين أمام ذلك الفيروس. إن تمكنا من إكساب المجتمع مناعة ضده فسنتمكن من العودة إلى حياتنا الطبيعية”.

هذا وشددت ميركل على الأهمية الممنوحة للأسرة بالمجتمع التركي واحترام الأتراك لكبار الأسرة مفيدة أن الأناس سيضطرون للحفاظ على التباعد الاجتماعي مع أحبائهم لفترة حتى ولو اكتسب المجتمع مناعة ضد الفيروس.

–