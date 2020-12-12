أوتاو (زمان التركية)ـــ أعلنت كندا أنها لن تجري أي مناورات عسكرية مع الصين من الآن فصاعدًا.

وقال وزير الدفاع الوطني الكندي هارجيت ساجان إنه لن تكون هناك مناورات عسكرية مع الصين، في رد على أسئلة في البرلمان الفيدرالي.

وبعد نشر تقرير عن العلاقات مع الصين، أعدته مجموعة من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، في إحدى الصحف، قال ساجان: “سوف ندافع دائمًا عن الكنديين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي. وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نوقف التدريبات العسكرية مع الصينيين”.

وأجريت أكثر من 20 مناورة عسكرية مشتركة بموجب الاتفاقيات السابقة بين الصين وكندا.

بدأت التوترات الدبلوماسية بين كندا والصين باعتقال مينغ فانكو، ابنة مالك شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا والمدير المالي للشركة، في فانكوفر بكندا في ديسمبر 2018.

فانكو التي سُجنت لفترة وأُطلق سراحها بمبلغ 10 ملايين دولار، لا تيزال في انتظار المحاكمة.

رداً على اعتقال فانكو، اعتقلت الصين الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور، متذرعين بتهم تتعلق بالأمن القومي. كما توقفت الإدارة الصينية عن استيراد بعض السلع من كندا، وخاصة مصنع الكانولا، بعد عدم الإفراج عن مينج فانكو.

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