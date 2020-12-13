أنقرة (زمان التركية) – حصد المنتخب التركي الميدالية الفضية بلعبة الجمباز الفني، في بطولة أوروبا للرجال.

البطولة التي شهدتها صالة الجمباز الأولمبية في محافظة مرسين التركية، تمكن خلالها الفريق الأوكراني من إحراز الميدالية الذهبية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتمكن خلالها الفريق الوطني التركي للجمباز من حصد ميدالية في أوروبا.

أحرز المنتخب الأوكراني 248 ألفا و963 نقطة ليتوج بالذهبية، فيما حصل المنتخب التركي على 244 ألفا و793 نقطة محرزا الفضية.

أما المنتخب المجري فاقتنص البرونزية بعد إحرازه 240 ألفا و393 نقطة.

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