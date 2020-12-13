أنقرة (زمان التركية) – بعد مرور ما يقرب من 60 عاما على فقدانه، نجحت تركيا في استرداد تمثال “كوبيلي” الملقب بـ”الإلهة الأم” والذي يرمز إلى “البركة”.

وكوبيلي الذي يعود إلى 1700 عام، تم سرقته قبل 60 عاما من الآن وبيعه إلى إسرائيل، وبعدها نقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتكفلت الخطوط الجوية التركية بإحضار الهيكل الأثري إلى تركيا من الولايات المتحدة، حيث وصل إلى مطار أتاتورك في تمام الساعة 21:00.

وقبل نقله إلى ولاية “أفيون قرة حصار”، غربي تركيا، سيتم عرض “كوبيلي” في متحف علم الآثار بإسطنبول.

ومن المقرر أن يعقد وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، مؤتمراً صحفياً، اليوم 13 ديسمبر ، للتعريف بالهيكل الذي يعود إلى القرن الثالث الميلادي.

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