واشنطن (زمان التركية) – تربع الطفل الأمريكي ريان كاجي، على قائمة الأعلى تربحا من موقع اليوتيوب خلال العام 2020، حيث حصل على نحو 30 مليون دولار.

كاجي المعروف بنشره فيديوهات تتعلق بالألعاب، حصد هذا العام 29.5 مليون دولار من اليوتيوب فقط.

وقالت صحيفة “الجارديان”، إن كاجي أيضا حصل على حوالي 200 مليون دولار من ماركة الألعاب والملابس التي تحمل اسمه.

وتوصل كاجي أيضًا إلى اتفاق مع Nickelodeon بشأن برنامجه التلفزيوني الخاص في عام 2020.

ريان كاجي من تكساس لديه 9 قنوات على يوتيوب، أشهرها قناة “عالم ريان” التي تضم 41.7 مشتركًا.

ومن أشهر فيديوهات كاجي، فيديو بعنوان “مفاجأة البيض الكبير”، الذي حصد أكثر من 2 مليار مشاهدة.

كان كاجي من أعلى المشاهير الذين حصلوا على إيرادات من اليوتيوب في العامين الماضيين، علمًا أنه تم التحقيق مع كاجي وعائلته من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لعدم الإبلاغ بشكل صحيح عن رعاة الفيديو.

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