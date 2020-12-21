أنقرة (زمان التركية)- فاز فريق بشكتاش على نظيره أرضروم سبور بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع الـ13 من الدوري التركي الممتاز 2020.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بلا أهداف، ولكن نجح الأبيض والأسود في هزيمة أرضروم سبور بأربعة أهداف.

سجل أهداف المباراة، اللاعب أبوبكر في الدقيقة 59، ونكودو في الدقيقة 63، وفيدا في الدقيقة 69، وأخيرا أبوبكر مرة أخرى في الدقيقة 71.

لم يتمكن أرضروم سبور من الفوز لتسع مباريات في الدوري الممتاز. ونجح بشيكتاش في الفوز بآخر أربع مباريات في الدوري الممتاز لعبها على أرضه.

وبهذا الانتصار صعد بشكتاش إلى المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة بعد 13 أسبوعًا بسبعة انتصارات وتعادل. بينما يحتل أرضروم سبور المركز الـ21.

–

بشكتاش، الدوري التركي الممتاز، أرضروم سبور، تركيا