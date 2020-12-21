ديار بكر (زمان التركية)ــ أصدر القضاء التركي اليوم الإثنين حكما بالسجن 22 عامًا وثلاثة أشهر على البرلمانية المعزولة من منصبها في وقت سابق ليلى جوفين.

ووجهت محكمة ديار بكر إلى ليلى جوفين عضو حزب الشعوب الديمقراطي، تهمتي “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة” و”الترويج لمنظمة إرهابية”، وصدر أمر بالقبض عليها.

ووجهت الاتهامات إلى جوفين بسبب إدانتها العملية العسكرية للجيش التركي على منطقة عفرين بشمال سوريا، والتي عرفت باسم “غصن الزيتون” و “الخطاب المؤيدة للإرهاب في الاجتماعات التي حضرها سابقًا في المحكمة الجنائية العليا التاسعة في ديار بكر”.

ولم تحضر جوفين الجلسة، وكان محاموها حاضرين في قاعة المحكمة، وطالبوا بتبرئتها.

وقرر مجلس المحكمة إصدار حكمين على ليلى جوفين بالسجن 22 عامًا و3 بتهمتي “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة” و”الترويج لمنظمة إرهابية”، وإصدار مذكرة توقيف بحقها.

وبالتهمة الأولى “العضوية في منظمة إرهابية مسلحة” حُكم على النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي ليلى غوفن بالسجن 6 سنوات و 3 أشهر.

وكان البرلمان التركي أسقط عضوية ليلى جوفين في 4 يونيو الماضي، بجانب النائب موسى فارس أوغللاري، ومن ثم تم اعتقالهم، ولاحقا تم الإفراج عن ليلى جوفين بعد إسقاط عضويتها البرلمانية بينما استمر اعتقال فارس أوغللاري.

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