أنقرة (زمان التركية) – قرر البريد الملكي البريطاني إيقاف تسليم الطرود والمستندات إلى كل من أوروبا وكندا وتركيا.

وأعلن المسؤولون بالبريد الملكي البريطاني أن هذا الأمر جاء على خلفية إيقاف عدد من الدول رحلاتها المدينة وطيران الشحن إلى بريطانيا بسبب مخاوفها تجاه ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد.

وأفاد البيان المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص بالبريد الملكي البريطاني أن إيقاف الرحلات الجوية وإغلاق ميناء دوفر، الذي تنطلق منه رحلات بحرية إلى فرنسا، عرقل خدمات البريد الدولية بشكل كبير.

هذا وطالب البيان المواطنين بعدم إرسال طرود ومستندات إلى الدول التي توقفت خدمات إرسال البريد إليها.

وبسبب السلالة الجديدة من كورونا، فرضت عدة دولا حظرا على السفر إلى بريطانيا، كان في مقدمتهم هولندا، وتبعها بلجيكا والنمسا وفرنسا وإيطاليا وتركيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبلغاريا وسويسرا والتشيك والسويد.