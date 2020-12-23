دبي (زمان التركية)ــ منح نادي دبي للصحافة، جائزة “الصحافة السياسية” هذا العام ضمن جوائز الصحافة العربية لموضوع بعنوان “سوريا بين طموحات القيصر وأحلام العثمانلي”، للصحفي محمد أمين المصري وهو فوزه الثالث في تاريخ جائزة دبي للصحافة العربية.

وعقد أمس الثلاثاء الحفل الافتراضي لتوزيع جوائز الصحافة العربية في دورتها التاسعة عشرة.

ويتحدث موضوع “سوريا بين طموحات القيصر وأحلام العثمانلي” المنشور في بوابة صحيفة الأهرام المصرية، عما آلت إليه الأوضاع في سوريا التي أصبحت في الوقت الراهن الموقع الإستراتيجي لإعادة رسم السياسات في منطقة الشرق الأوسط، إذ تعتبرها القوي الإقليمية والدولية (روسيا – الولايات المتحدة – تركيا – إيران) البؤرة الأمثل لترسيم خريطة المنطقة.

وتطرق إلى اعتبار هذه القوي سوريا ساحة للتنفيس عن الاحتقان الإقليمي والدولي، بعد أن صارت أراضيها تمثل ساحة لبناء المعادلات الإقليمية والدولية، مستغلة في ذلك الفراغ الكبير الذي تعاني منه الساحة السورية منذ بداية الثورة في عام 2011.

وإذا كانت العثمانية الجديدة قد استعانت بالآلة العسكرية للهيمنة الإقليمية واستقطاع بعض الأراضي السورية بهدف خدمة مشروع رجب طيب أردوغان التوسعي، فروسيا هي الأخري لم تألو جهدا لبسط نفوذها السياسي والعسكري في سوريا ليكون فلاديمير بوتين اللاعب الأبرز في معادلة السياسة السورية، مستغلا في ذلك قرار واشنطن سحب قواتها من هناك، ليتعزز الوجود الروسي وتحالفات موسكو علي حساب الولايات المتحدة.

ولم تقف الطموحات الروسية عند العتبة السورية، بل زاحمت موسكو الدور الأمريكي التاريخي في المنطقة، ليتعهد بوتين للسعودية والأمارات بأن يضمن أي اتفاق نووي مع إيران مستقبلا أمن الخليج وتهدئة مخاوف المنطقة، مما دفع الي تعزيز النفوذ والتأثير الروسيين في الشرق الأوسط عموما والخليج بصفة خاصة.

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