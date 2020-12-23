أنقرة (زمان التركية)- فتحت السلطات التركية تحقيقا ضد جندي بالجيش قام بالغناء باللغة الكردية خلال خدمته العسكرية، وانتشر له مقطع فيديو على تويتر وهو يقوم بالغناء.

والمثير أن السلطات وجهت للجندي تهمة تسريب معلومات سرية.

وكان “إف.بي” خلال أدائه الخدمة العسكرية في محافظة أضنة التركية، قام بغناء أغنية “Nazê Nergîza Hewşê” للمطرب الكردي محمود بارزاني.

الأغنية حققت مشاهدات عالية جدا، وتم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن هذا الفيديو تسبب في فتح تحقيق مع الجندي الذي يسكن في بلدة “سيلوبي” بولاية شيرناق التركية ذات الأغلبية الكردية.

التهمة الموجهة إلى “إف.بي” هي تسريب معلومات سرية إلى الخارج”.

ويقول مراقبون إن السبب الفعلي للتحقيق مع الجندي هو الغناء بالكردية، إذ تضع الحكومة قيودا على استخدام اللغة الكردية.

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