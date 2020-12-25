أنقرة (زمان التركية): يعود الفنان التركي “كيفانش تاتليتوغ” الشهير بين المشاهدين في الوطن العربي باسم “مهند” بمسلسل جديد مدبلج إلى اللغة العربية.

المسلسل الجديد يحمل اسم “حـادث غرام”، ومن المقرر أن يبدأ عرضه بعد أيام على قناة “الجديد”.

وتدور أحداث هذا العمل حول شخصية النقيب “قادر” التي يقدمها الفنان “كيفانش تاتليتوغ” والذي يفقد زوجته وابنته في عمل إرهـ.ابي.

وبعد الحـ.ادث يصـ.اب قادر بأزمـ.ة نفسية فيخطط للانتـ.حار وذلك من خلال حـ.ادث سيارة، لكن الحادث يغير عن غير قصد مجرى حياته.

وأثناء مسيره في السيارة للانتـ.حار يتسبب قادر بحـ.ادث لثلاث سيارات أخريات يقود كل منها شخص واحد هم: “زينب، كرم، سمرا”.

جميع الشخصيات تنجو من الحـ.ادث ليكملوا حياتهم رفقة بعض، ليقع قادر في حب زينب التي تحرص على شفاء روحه من الصـ.دمة.

ويكون كرم الشاب الفقير الذي يخرخ من السجن ليقع في مشكلة أكبر مرتبطاً بسر كبير مع “سمرا” وريثة إحدى شركات المحاماة القوية.

ويبدأ عرض العمل اعتباراً من الجمعة 18 كانون الأول الجاري، على أن يتم عرض حلقات متتالية كل يوم جمعة وسبت عند الساعة 21:30.

وحقق تاتليتوغ شهرة كبيرة في العالم العربي في المسلسل التركي “نور ومهند”، ليطل على جمهوره بعدها بـ “العشق الممنوع”.