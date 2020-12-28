عمان (زمان التركية)ــ يعتبر وجع الأسنان من أصعب الالام التي يتعرض لها الأشخاص باختلاف أعمارهم، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك استخدامها لتسكين ألم الأسنان فورًا، تعرف عليها في المقال التالي من موقع (ويب طب).

ينتج وجع الأسنان في أغلب الأحيان نتيجة لتسوسها، حيث يمكن أن يكون الألم صادر من الضرس نفسه، أو من المنطقة المحيطة به، أو من أحد الفكين، وقد يكون أيضًا مؤشرًا على وجود مشكلة داخل الجسم.

وهنا سنتحدث عن أبرز الحلول لتسكين ألم الأسنان فورًا:

حلول منزلية لتسكين ألم الأسنان فورًا

هناك بعض الوصفات المنزلية التي يمكن من خلالها علاج ألم الأسنان بطريقة سريعة وفعالة، منها:

1. غسول القرنفل (Cloves)

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من القرنفل إلى كوب من الماء، وتركه يغلي مدة خمس دقائق، ثم تركه حتى يبرد.

يتم مضمضة الفم مرتين يوميًا لتسكين وجع الأسنان أو يمكنك استعماله يوميًا مرة واحدة كنوع من أنواع العناية بالأسنان.

2. غسول ورق الزيتون (Olive leaves)

يتم إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الشاي الأخضر إلى ربع كوب من الماء، ثم يتم غلي المزيج على نار هادئة وتركه حتى يبرد.

يمكنك استخدام الوصفة السابقة مرتين يوميًا عن طريق المضمضة للتخفيف من وجع الأسنان.

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3. مزيج الزنجبيل (Ginger)

يتم إضافة ربع ملعقة صغيرة من مبروش الزنجبيل الطازج إلى ربع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، يتم خلطهم جيدًا ثم وضع الخليط على مكان الألم لمدة ربع ساعة.

بعدها قم بغسل الفم بالماء، ويمكنك تكرارالعملية عند الحاجة أو عند الشعور بالألم.

4. مزيج الكركم (Turmeric)

يتم إضافة ربع ملعقة صغيرة من ( الكركم البودره، والعسل الأبيض، ولبن الزبادي) ويتم مزجهم جيدًا ومن ثم وضع الخليط على مكان الألم لمدة ثلاث دقائق.

ينصح بغسل الأسنان بالفرشاة ومعجون الأسنان لتجنب تصبغ الأسنان.

طرق أخرى لتسكين ألم الأسنان فورًا

هناك أيضا العديد من الطرق الأخرى لتسكين ألم الأسنان فورًا منها:

غسول النباتات العطرية مثل الريحان والنعناع.

غسول حبة البركة.

المحلول الملحي.

تناول عصائر الفاكهة الحمضية مثل الليمون والبرتقال.

كمادات الخل الأبيض وخل التفاح.

نصائح لكيفية العناية بصحة الأسنان

لتجنب حدوث الالام المزعجة للأسنان يمكن توفير العناية اللازمة لها مثل:

الفحص الدوري للأسنان كل 6 شهور.

تجديد فرشاة الأسنان كل 3 شهور.

بعد التعافي من بعض المشاكل في الأسنان مثل؛ تقرح اللثة عليك استبدال الفرشاة على الفور.

تنظيف الأسنان بالخيط مرة واحدة على الأقل قبل النوم.

الحد من تناول السكريات والمنبهات.

استعمال الغسول الطبي للأسنان مره في اليوم.

غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون مرتين على الأقل يوميًا.

أسباب ألم الأسنان

من الأسباب المحتملة لمعاناة الفرد من الام الأسنان الاتي:

نمو أسنان جديدة.

تسوس الأسنان (Tooth decay).

حساسية الأسنان لبعض المواد مثل؛ الثلج.

التهاب الأسنان وتكون الخراج (Abscess).

ضعف الأسنان الناتج عن ضعف في اللثة.

الحشو الخاطئ للأسنان.

ما هي أعراض المرافقة لوجع الأسنان؟

يمكن تلخيص الأعراض المرافقة لالام الأسنان بالاتي:

الشعور بألم متواصل أو متقطع.

فقدان الشعور بالراحة.

الصداع (Headache).

ضعف القدرة على مضغ الطعام.

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