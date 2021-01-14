أنقرة (زمان التركية)ــ اعتقلت السلطات التركية الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي للمضطهدين (ESP) أوزليم غوموستاش، وعضوين آخرين بالحزب ضمن حملة اعتقالات استهدفت 51 شخصًا.

وقالت السلطات إنه تم اعتقال 48 من أصل 51 مشتبهًا صدرت أوامر اعتقالهم في 12 مقاطعة مقرها إزمير.

وقالت مديرية فرع مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إنه تم تنفيذ عمليات متزامنة “ضد المنظمات الإرهابية في 12 مقاطعة مقرها في إزمير”.

وكان من بين المعتقلين أشخاص من مجموعات مهنية مثل الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي للمضطهدين (ESP) أوزليم غوموستاش، والرؤساء الإقليميين السابقين للحزب في إزمير، بينار تورك وكريم ألتنماكاس، ومحاميان، و4 موظفين في بلدية إزمير الحضرية، ومهندس زراعي ومعلم في مديرية الزراعة والغابات بمنطقة شيمدينلي. تم تعلمه.

في نطاق العملية، تم تفتيش مكاتب إدارية في إزمير وإسطنبول، من بينها مكتب وكالة إتكين الإخبارية (ETHA) في إسطنبول، ومؤسسة العلوم والتعليم والجماليات والثقافة والفنون (BEKSAV) والتي أعلنت الشرطة أنهه تم ضبط العديد من المواد الرقمية والمطبوعات المحظورة والوثائق الخاصة بالمنظمة و50 ألف ليرة.

وقالت السلطات إنه جاري للقبض على المشتبه بهم الآخرين.

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