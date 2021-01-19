أنقرة (زمان التركية)- عثرت قوات الشرطة التركية على عالمة الاجتماع التركية الشهيرة، نور فيرجين Nur Vergin، متوفاة في منزلها بمدينة إسطنبول.

قدم جيران فيرجين بلاغا في القسم حول غيابها منذ يومين، فتحركت قوات الشرطة على الفور نحو منزل فيرجين، لتعثر عليها متوفاة بمفردها في المنزل.

وخلال الفحص الأولي لجثة فيرجين البالغة (80 عاما)، لم يتم إثبات أي شبهة جنائية.

وعلمت الشرطة أن العالمة الراحلة كانت مصابة بمرض الزهايمر.

ووُلدت عالمة الاجتماع نور فيرجين في 21 سبتمبر 1941 في اسطنبول. درست فيرجين، التي قضت طفولتها ومراهقتها في الخارج، علم الاجتماع بجامعة السوربون في باريس.

عادت فيرجين إلى تركيا في العام 1973، وبعدها بعام واحد تم تعيينها في كلية الاقتصاد جامعة إسطنبول.

وبعد أن أكملت دراستها لعلم الاجتماع عام 1980، عملت فيرجين في كلية العلوم السياسية بجامعة اسطنبول لفترة، كما عملت كمحاضرة في جامعتي مرمرة وبيلكنت.