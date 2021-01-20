القاهرة (زمان التركية) – لام الكاتب الصحفي المصري نبيل نجم الدين، المتخصص في الشؤون الدولية، الموقف التركي المعادي لمصر، مؤكدًا أنه لا يتوافق مع علاقات حسن الجوار.

وفي حوار خاص مع “زمان التركية”، قال نبيل نجم الدين “إن العلاقات الحالية بين مصر وتركيا لا تليق بحجم وثقل البلدين في المنطقة”، منتقدا ازدواجية المعاير لدى تركيا في التعامل مع مصر.

الكاتب المخضرم الذي سبق أن عمل في عدة مؤسسات إعلامية دولية، منها النسخة العربية لشبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، انتقد التدخلات التركية في الشرق الأوسط، وانزعاجَ الرئيس رجب أردوغان من العلاقات المتنامية بين مصر واليونان، واحتضانه أصواتًا معارضة لمصر وفتح المجال أمامها لانتقاد المسؤولين المصريين، في حين أنه يمارس حالة قمع حاد للمعارضة التركية في الداخل.

وفيما يلي الحلقة الأولى من الحوار الذي أجري في القاهرة: