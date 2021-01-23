أنقرة (زمان التركية)- أعلن 108 عضوًا في حزب “الوطن” اليساري التركي الذي يتزعمه دوغو برينتشاك، استقالتهم ، رفضا لحالة “التقديس الأعمى” لزعيم الحزب، الذي اتخذ قرارا ضد لجنة منتخبة بالحزب..

وأوضح بيان الاستقالة الجماعي الذي صدر 108 من أعضاء حزب الوطن التركي بينهم قياديين، أن مجلس التأديب المركزي تعرض لضغوط من المجلس التنفيذي المركزي.

وقرر المجلس التنفيذي المركزي في اجتماعه الذي عقد في 16 يناير / كانون الثاني “تعليق حقوق العضوية وإحالة ستة من أعضاء مجلس التأديب المركزي السبعة إلى مجلس التأديب المركزي”. وألغيت مناصب الأعضاء المنتخبين بناءً على طلب رئيس الحزب.

أضاف البيان أنه تم تنفيذ عملية اعتداء جماعي ضد محمد بدري جولتكين وحكمت جيجيك في مجلس القرار المركزي، الذي كان يتفاوض في 17 يناير، وتعرض أعضاء مجلس التأديب المركزي لاستجواب من قبل الرئيس دوغو برينتشاك، واعتذر أربعة أعضاء وصرحوا بأنهم ارتكبوا خطأ.

ولفت البيان، الذي أشار إلى وجود “فتشية زعيم” -تقديس أعمى للرئيس- في الحزب، إلى التقييم التالي: “بسبب كل هذا، لم يعد للثوري ما يفعله في صفوف حزب الوطن. من الضروري وضع حد لهذه الكوميديا. نحن الموقعون أدناه نستقيل من حزب الوطن “.