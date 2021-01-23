أنقرة (زمان التركية) – بات النيجيري برايت أوساي صموئيل أحدث المنضمين إلى صفوف نادي فنربخشة التركي بجانب كل من مسعود أوزيل وأتيلا سزالاي.

وسيحل صموئيل محل دييجو بيروتي الذي سينفصل عن الفريق بسبب الإصابة، حيث توصل فنربخشة إلى اتفاق مع النادي الإنجليزي لضم جناحه البالغ من العمر 23 عاما.

جدير بالذكر أن اللاعب النيجيري، الذي يمكنه اللعب في الجناحين، كان قد صنع ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات خلال 23 مباراة لعبها هذا الموسم وسجل أكثر مناورات خلال دوري البطولة الانجليزية هذا الموسم بواقع 56 مناورة.

وفي تصريحاته بشأن انتقال اللاعب النيجيري خلال الأيام الماضية أفاد رئيس نادي فنربخشة، علي كوتش، أن صموئيل لاعب مهم وكان النادي يرغب في ضمه مبكرا غير أن الشروط المطروحة لم تكن مناسبة مشيرا إلى حاجة النادي إلى جناح من هذا النوع.

هذا وسينتهي عقد اللاعب النيجيري في يونيو/ حزيران من عام 2021.