(زمان التركية)-طبق السلطة له مكانة محفوظة على المائدة التركية، وتعتبر السلطة من أبرز الأكلات التي تستعمل كفواتح شهية، فطريقة تحضيرها وتزيينها، وشكلها الجميل يفتحان الشهية لتناول المزيد من الطعام.

فوائد السلطة:

تحتوي على العديد من أنواع الفيتامينات الهامّة لجسم الإنسان، ولعلَّ أبرز أنواع هذه الفيتامينات هي:

A ، C ، B ، E ، D.

تساعد على ملء المعدة عند تناولها قبل البدء بتناول وجبة الطعام الرئيسة، ممّا يُشعر الإنسان بالشبع، الأمر الذي يحدّ من تناوله للأطعمة التي تؤدي إلى السمنة، ومن هنا فإن الأطباء ينصحون بتناول السلطات دائمًا بغية التحكم بتوازن الجسم، وتخفيف الوزن، وممّا يميّز السلطات أيضًا أنها لا تحتوي على الكثير من السعرات الحَرَارِيّة، وبهذا يكون الإنسان قد ملأ معدته بأكلات صحية، دون تعرُّض للتخمة ولا للسمنة.

تُساعد السَّلَطات على ضبط نسبة السكر في الدم، وذلك لنفس السبب المذكور في النقطة السابقة، وهو عدم احتواء السَّلطات على السعرات الحرارية بشكل كبير، فمرضى السكري لا يحتاجون إلى كميات كبيرة من الأكلات التي تحتوي على السعرات الحرارية.

تساعد السلطات على تحسين عملية الهضم عند الإنسان، وذلك بسبب ما تحتوي عليه من أنواع الخضروات المختلفة والتي تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضميّ لدى الإنسان.

تساعد على زيادة نسبة المناعة في جسم الإنسان، الأمر الذي يساعد على تعزيز مقاومة الجسم للأمراض.

تقاوم حالة الأرق التي تصيب العديدَ من الأشخاص، وتنقّي البشرة، وتعطيها نضارة وجمالًا كبيرين.

حلول عملية

عند إعداد طبق السلطة يجب ألا تُقَطَّع الخضروات قبل موعد تناول الطعام بفترة طويلة.. ولا تضاف التوابل إلا عند التقديم مباشرة، علمًا بأن إضافة الخل أو عصير الليمون يساعد على احتفاظ السلطة بأكبر كمية من الفيتامينات.

حتى نمنع وقوع التسمم الغذائي بين أفراد الأسرة؛ يجب الحرص على عدم استخدام السكين أو أدوات المطبخ التي تمّ استخدامها في تقطيع اللحوم النيئة في إعداد طبق السلطة أو أية أطباق أخرى تقدَّم لأفراد أسرتك على المائدة.

يُقشّر البصل تحت ماء جارٍ لتجنب التدميع.

للتخلص من رائحة البصل بعد تقشيره، يُنصح بغسل اليدين بماء دافئ ثم ننثر فوقها قليلًا من الخل ونفركها ببعضها كما لو كانت بين يدينا صابونة، ثم نغسلها بالماء الدافئ والصابون فتزول الرائحة في الحال بإذن الله تعالى.

سلطة الفاصولياء (Fasulye Salatası)

المقادير: (4-6 أشخاص)

500 غرام فاصولياء مجفّفة.

500 غرام فاصولياء مكسيكيّة.

حبة فلفل أصفر (ألوان) مقطّعة قطعًا صغيرة.

حبة فلفل أحمر (ألوان) مقطّعة قطعًا صغيرة.

3 عروق بصل أخضر مفروم فرمًا ناعمًا.

مقادير الصّوص:

ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

عصير ليمونة واحدة.

مقدار كافٍ من الملح.

طريقة التحضير:

نغسل الفاصولياء ثم نُصفّيها من الماء ونضعها في طبق عميق مع الفلفل المفروم ونخلط الكمية جيدًا، بعد ذلك نمزج مقادير الصّوص ونُضيفها إلى خليط الفاصولياء والفلفل، ثم نضيف إليه البصل الأخضر ونقدّمه إلى المائدة.

ملاحظة: للحصول على سلطة أكثر لذة، ننصح بتحضيرها قبل ساعتين من موعد التّقديم.

سلطة الربيع

المقادير: (10 أشخاص)

6 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

2 حبة جزر.

½ حزمة شبت.

½ حزمة بصل أخضر

(نستعمل القسم الأخضر منه).

صفار بيضتين مسلوقتين.

علبة صغيرة مايونيز.

مخلل الخيار.

ملعقة كبيرة لبنة.

مقدار كافٍ من الملح.

القليل من الزيتون للتشكيل.

طريقة التحضير: نسلق البطاطس ثم نهرسها هرسًا ناعمًا ونتركها حتى تبرد تمامًا بعد ذلك نضع عليها الملح مع ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز ونمزجها جيدًا. نقسم المزيج إلى نصفين ثم نأخذ النصف الأكبر ونبشر عليه الجزر الطازج ثم نمزجه جيدًا، وبعد ذلك نقسم هذا المزيج أيضًا إلى قسمين ونضع أحد القسمين في طبق عميق ونحكم ضغطه جيدًا، ثم نفرم المخلل والبصل الأخضر والشبت فرمًا ناعمًا ونضعه على مزيج البطاطس بالمايونيز ونمزج الخليط جيدًا، ثم نضيف هذه الكمية من المزيج إلى طبقة البطاطس بالجزر في الطبق، ونضيف الخليط الآخر من البطاطس بالجزر إلى الطبق ونحكم ضغطه مجددًا حيث يصبح لدينا ثلاث طبقات، وعندما ننتهي نضع الطبق في الثلاجة ونتركه ثلاث ساعات على الأقل، ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الزبادي/أو الرايب إلى القسم الباقي من المايونيز، ونمزجها ببطء، بعدها نقلب قالب السلطة على طبق التقديم ونضيف فوقه مزيج المايونيز والزبادي، وأخيرًا نأخذ صفار البيضتين ونمرّرها خلال مصفاة إلى طبق، ثم نشكلها بالزيتون ونقدمها إلى المائدة

ملاحظة: للحصول على سلطة أكثر لذة، ننصح بتحضيرها قبل ساعتين من موعد التقديم.

سلطة اللوبياء (Kuru Börülce Salatası)

المقادير: (4-6 أشخاص)

250 غرام لوبياء مجففة.

6 عروق بصل أخضر.

½ حزمة بقدونس.

½ حزمة شبت.

10 قطع مخلل الخيار الصغير.

2 حبة فلفل أحمر مشوي (ألوان).

2 حبة فلفل أخضر صغير.

2 فص ثوم.

حبة ليمون واحدة.

ملعقة كبيرة خل.

½ كأس صغيرة زيت زيتون.

كأس صغيرة الذرة المسلوقة.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التّحضير: ننقع اللوبياء بالماء قبل ليلة من استعمالها، ثم نسلقها ونصفّيها ونضعها في الطّبق، نغسل الشبت والبقدونس ونقطعها مع الفلفل الأحمر والأخضر والبصل والمخلل إلى قطع صغيرة ونضيفها إلى اللوبياء، بعد ذلك نضيف المقادير الباقية، ثم نحضّر الصوص المكون من زيت الزّيتون والليمون مع الخل والثوم والملح ونمزجه مع باقي المكونات وتوضع على طبق التّقديم.

ملاحظة: للحصول على سلطة أكثر لذة، ننصح بتحضيرها قبل ساعتين من التّقديم.

سلطة المكرونة بالزبادي (Yoğurtlu Makarna Salatası)

المقادير: (6 أشخاص)

½ باكيت مكرونة (على شكل عقد).

كأس صغيرة بازلاء.

قطعة جزر.

2 قطعة سجق مسلوق.

10 شرائح نقانق بالفستق.

4-5 حبات مخلل الخيار الصغير.

3-4 فروع بصل أخضر.

½ حزمة بقدونس.

½ حزمة شبت.

2 حبة طماطم.

2 حبة فلفل أخضر حلو.

8-10 حبات زيتون أخضر.

3-4 فصوص ثوم.

كأس كبيرة لبن/زبادي.

كأس صغيرة مايونيز.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير: نسلق المكرونة مع مراعاة حفاظها على قوامها ثم نصفيها ونضعها في طبق واسع، نفرم الشبت والبقدونس والبصل فرامًا ناعمًا ونضيفه مع البازلاء إلى المكرونة، نقطع المخلل قطعًا صغيرة، نقطّع الفلفل على شكل شرائح صغيرة، نقسم حبات الزيتون إلى قسمين، نبشر الجزر بشرًا خشنًا ونضيف جميع هذه المكوّنات مع السّجق والنقانق والطماطم إلى المكرونة ثم نضيف الملح ونمزج جميع المقادير ببعضها جيدًا، وفي طبق آخر نمزج اللّبن والمايونيز مع الثوم المطحون والملح ونخلطها جيدًا، ثم نضيف هذا المزيج إلى المكرونة ونخلطه مجددًا، وبعد ذلك يصبح الطبق جاهزًا للتّقديم.

المحمرة (Muhammara)

المقادير: (6-8 أشخاص)

½ كغ فلفل أحمر طازج.

كأسٌ بقسماط.

½ كأس جوز مبشور.

1 ملعقة صغيرة كمون.

2 فصّ ثوم.

4 ملعقة زيت زيتون.

3 ملاعق دبس رمان.

قدر كافٍ من الملح الخشن.

طريقة التحضير:

نفرز الفلفل الأحمر وننظفه جيّدًا ونقطعه قطعًا صغيرة، ثم نضعه مع الثوم والخبز والكمون والملح في الخلاط ونفرمه فرمًا خشنًا، ثم نضع الجوز المبشور في وعاء خلط ونضيف إليه زيت الزيتون ودبس الرمان، ويمكنكم -إن أحببتم- أن تقدّموه في طبق التقديم أو على الخبز، وأن تضيفوا إليه الجوز ثانية أثناء التقديم.

حمّص علا (Humus-ı Âlâ)

المقادير: (6-8 أشخاص)

2 كأس حمّص مسلوق.

3 فص ثوم.

½ كوب دقيق.

2 ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ملح خشن.

½ كوب ماء.

مقادير السلطة:

½ حزمة جرجير.

½ حزمة شبث.

2 حبة طماطم.

½ حبة بصل ناشف.

5 حبات مخلل الخيار الصغير.

½ كأس مخلل البنجر.

دبس رمان وزيت زيتون.

طريقة التحضير:

نضع الحمّص المسلوق في الخلاط، ونضيف إليه الثوم والدقيق وزيت الزيتون والكمون والماء والملح، ثم نخلط جميع المكونات، ثم نجهز الحمّص، ونبدأ في إعداد السلطة؛ ثم نقطع كل مكوناتها (البصل والطماطم والجرجير والشبث) قطعًا كبيرةً، بعد ذلك نقلب السلطة في إناء خلط عميق، ونضع الحمّص في طبق تقديم كبير، ثم نضيف إليه السلطة، وفوقها المخللات، ثم نضيف إليها دبس الرمان وزيت الزيتون حسب الرغبة،

ثم نقدمها جاهزة للأكل. وإذا زادت كمية الحمّص يمكننا استخدامها في عمل سندويش أو حفظها في الثلاثة في وعاء الحفظ لبضعة أيام واستخدامها في عمل السلطة ثانية.

سلطة القرنبيط (الزهرة) (Karnabahar Salatası)

المقادير: (6 أشخاص)

رأس قرنبيط متوسط الحجم.

3 كؤوس كبيرة اللّبن/الزبادي.

½ كأس كبيرة جوز مفروم فرمًا خشنًا.

3 ملاعق كبيرة مايونيز.

3 فصوص ثوم.

2 ملعقة صغيرة ملح.

5-6 عروق بقدونس.

5-6 حبات طماطم صغيرة.

مقادير صلصة الطماطم:

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

طريقة التحضير:

نُنظّف القرنبيط جيدًا من الأوراق والجذور، ثم نضعه بدون تقطيع في قدر بحيث يغمر الماء ويسلق لمدة 15 دقيقة ثم نصفّيه، نخفق الزبادي جيدًا، ونضيف إليه الثوم المطحون والجوز والمايونيز والملح ونمزج المقادير مجددًا، نصفّي القرنبيط جيدًا ونقطّعه قطعًا كبيرة ونضعه على طبق التقديم، نضيف فوقه مزيج اللبن، ثم نزيّن الطبق بصلصة الطماطم والبقدونس الناعم ونقدمه إلى مائدة الطعام.

قِصِر (Kısır)

المقادير: (6 أشخاص)

2 كأس كبيرة برغل ناعم.

2 كأس كبيرة ماء مغلي.

3 ملاعق كبيرة زيت قلي.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة كبيرة دبس رمان.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ملعقة كبيرة صوص فلفل.

2 حبة طماطم.

2 حبة خيار.

4 أوراق خس.

3-4 فروع بصل أخضر.

½ حزمة بقدونس.

ملح، الفلفل الأسود.

مسحوق الفلفل الأحمر.

طريقة التحضير:

نمزج صلصة الطماطم صوص الفلفل مع البرغل جيدًا. ثم نضيف إلى المزيج الماء الساخن ونغطّيه ثم نتركه 15 دقيقة، وبعد أن يتشرّب البرغل الماء نتركه ليبرد أيضًا، ثم نضيف زيت القلي وعصير الليمون ودبس الرّمان وصلصة الطماطم وصوص الفلفل مع مسحوق الملح والفلفل الأسود ونحرك المزيج جيدًا. بعد ذلك نقشّر الطماطم ونفرمها على شكل مكعبات ونضيفها مع الخيار على المزيج، بعد ذلك نضيف البصل الأخضر والبقدونس والفلفل الأحمر إلى باقي المقادير ونمزجها جيدًا، وأخيرًا نضع السلطة في طبق التقديم.

ملاحظة: يمكن إضافة الشبت أو النعناع أو الرّيحان أو الجرجير أيضًا، وذلك حسب الرّغبة.

سلطة كاوور ضاغي (Gavurdağı Salatası)

المقادير: (4-6 أشخاص).

5 حبات طماطم.

2 حبة خيار.

حبة بصل ناشفة.

½ حزمة بقدونس.

½ حزمة نعناع طازج.

قطعة فلفل أحمر ألوان.

2 قطعة فلفل أخضر.

½ كأس حب رمان.

ملعقة صغيرة مسحوق نعناع ناشف.

ملعقة صغيرة سمّاق مطحون.

½ كأس جوز.

½ كوب دبس رمان.

½ كوب زيت زيتون.

ملح خشن.

طريقة التحضير:

نقطع جميع الخضروات على شكل مكعّبات، ونضعها في وعاء، ثم نفرم البقدونس والنعناع فرمًا ناعمًا، ونضيفهما مع التوابل إلى السلطة، وبعد التقليب الجيد نفرغ السلطة كلها في إناء، ثم نضيف إليها الجوزَ ودبس الرمان وحبات الرمان وزيت الزيتون، ونقدمها للأكل.

كاوور ضاغي: هذا الاسم هو أصلًا اسمٌ لِقمّة جبلية من قِمَمِ سلسلة جبال طوروس في منطقة البحر الأبيض المتوسط في تركيا، وهذه السلطة هي المفضّلة لدى المطاعم المنتشرة على الطرق في تلك المنطقة، وتختلف وصفاتها ومكوناتها باختلاف مواسم السنة، غير أن دبس الرمان والجوز والنعناع الناشف ثوابت في هذه السلطة.

الهريسة الحارة (Acılı Ezme)

المقادير:

4 حبات طماطم.

2 حبة خيار.

1 حبة بصل ناشف.

1 حبة فلفل أحمر.

1 حبة فلفل أخضر.

1 حزمة بقدونس.

2 ملعقة صلصة فلفل(دبس الفليفلة).

2 ملعقة صلصة طماطم.

½ ملعقة صغيرة زيت زيتون.

½ ملعقة صغيرة دبس رمان.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح خشن.

طريقة التحضير:

نقشّر الطماطم والخيار، ونفرز الفلفل وننظفه، ونقطع الجميع بواسطة السكين أو المخرطة قطعًا صغيرةً جدًّا، ثم نضع تلك المكونات في إناء تقليب، ونضيف إليها الصلصات والتوابل ودبس الرمان وزيت الزيتون، وبعد أن نقلبها تقليبًا جيدًا نضعها في طبق التقديم وننثر عليها زيت الزيتون ثم نقدمها للأكل، بعد عمل الهريسة الحارة نتركها في الثلاجة لبضع ساعات؛ فهذا يجعلها أكثر لذة، ومن أجل طريقة أسهل لعملها يمكننا وضع جميع الخضراوات في الخلاط وفرمها سويًّا.

سلطة الكسْكس (Kuskuslu Salata)

المقادير: (6-8 أشخاص)

1 باكيت كسكس.

250 غرام حبوب ذرة.

2 حبة فلفل أحمر مسلوق (ألوان).

½ حزمة بقدونس.

½ حزمة شبت.

حزمة بصل أخضر.

8-10 حبات مخلل الخيار الصغير.

زيت زيتون، ليمون، ملح.

طريقة التحضير:

نسلق الكسكس كسلق المكرونة ثم نصفّيه، ثم نسلق الفلفل الأحمر ونقطّعه قطعًا صغيرة ونضيفه إلى الكسكس.

بعد ذلك نفرم البقدونس والشبت والبصل الأخضر فرمًا ناعمًا ونضيفه إلى الكمية، نقطّع مخلل الخيار قطعًا صغيرة، ثم نضيفه مع الذرة، بعد ذلك نضيف مقادير كافية من زيت الزيتون والليمون والملح ثم نقدمه إلى مائدة الطعام.

ملاحظة: يمكن استعمال الفلفل الأحمر المشوي بدلًا من المسلوق، وذلك حسب الرغبة.

سلطة المشروم (Mantar Salatası)

المقادير: (4 أشخاص)

400 غرام مشروم.

6-7 قطع مخلل الخيار.

2 حبة فلفل أخضر صغير.

كأس صغيرة ذُرة معلّبة.

عصيرُ حبة ليمون واحدة.

½ كأس صغيرة زيت زيتون.

½ حزمة شبت.

القليل من البقدونس.

مقدار كافٍ من الملح.

طريقة التحضير:

نغسل المشروم ونسلقه لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، ثم نقطّعه إلى شرائح ونضعه في طبق، ثم نقطّع المخلل والفلفل قطعًا صغيرة ونضيفه إلى المشروم، ثم نضيف الذّرة وعصير الليمون مع زيت الزّيتون والملح ونمزج جميع الكمية جيّدًا، بعد ذلك نضع السلطة في صحن التّقديم ونزيّنها بالشّبت والبقدونس والطماطم.

ملاحظة: يمكن استعمال المشروم المعلّب بدلًا من الطازج.

كُفتَة العدس (Mercimek Köftesi)

المقادير: (8-10 أشخاص)

1.5 كأس كبيرة برغل ناعم.

2 كأس كبيرة عدس أحمر.

7 عروق بصل أخضر.

بصلة مفرومة فرمًا ناعمًا.

2 حبة طماطم مبشورة.

½ حزمة بقدونس مفروم فرمًا ناعمًا.

ملعقة صغيرة ملح.

الفلفل الأسود والكمّون.

الفلفل الأحمر.

شرائح اللّيمون (للتزيين).

طريقة التحضير: نسلق العدس الأحمر في كمية كافية من الماء، وعندما يستوي العدس جيدًا نرفعه عن النار ثم نضيف إليه البرغل مباشرةً ونغطّي القدر ونتركه ليستريح مدة 20 دقيقة، في أثناء ذلك نسخن زيت الزيتون في مقلاة ونحمّر فيه البصل قليلًا. ثم نضيف الطماطم ونحرّك لدقيقتين، ثم نضيف هذا المزيج إلى خليط العدس والبرغل (ويمكن إضافة صلصة الطماطم حسب الرغبة). بعد ذلك نضيف الملح والبهارات ونعجن الخليط جيدًا لعشر دقائق، وأخيرًا نضيف الأوراق الخضراء إلى الخليط، ثم نأخذ من عجينة الكفتة مقادير بحجم الإصبع ونُكسبها شكل الكفتة ثم نضعها في طبق التقديم، وذلك حتى تنتهي الكمية، وأخيرًا نقدّم الطبق بعد تزيينه بالليمون أو بشرائح البصل والطماطم.

ملاحظة: يمكن إضافة الجوز المطحون إلى الكفتة، وذلك حسب الرغبة.

سلطة المكرونة بالعدس (Mercimekli Makarna Salatası)

المقادير: (8 أشخاص)

كأس كبيرة عدس أخضر.

½ باكيت مكرونة.

4-5 عروق بصل أخضر

القليل من الشبت.

القليل من البقدونس.

حبة فلفل أحمر (ألوان).

2-3 ملاعق كبيرة ذُرة معلّبة.

2-3 قطع مخلل الخيار.

ملح، فلفل أحمر.

مقدار كافٍ من زيت القلي.

طريقة التحضير:

نسلق العدس والمكرونة بقدرين منفصلين ثم نصفيها، ثم نفرم البصل الأخضر والشبت والبقدونس فرمًا ناعمًا، ثم نقطع الفلفل الأحمر والمخلل إلى شرائح، بعد ذلك نضع جميع المكونات في طبق عميق ونخلطها جيدًا وأخيرًا نقدمها إلى مائدة الطعام.

ملاحظة: يمكن تزيين الطبق بأوراق النعناع الطازجة، وذلك حسب الرغبة.

سلطة الموسم (Mevsim Salatası)

المقادير: (4-6 أشخاص)

2 حبة جزر.

½ رأس ملفوف أحمر.

رأس خس آيسبرغ (خس الرأس).

3-4 ملاعق ذُرة معلّبة.

½ حزمة جرجير.

½ حزمة بقدونس.

ملح، عصير ليمون

زيت زيتون.

طريقة التحضير:

نغسل رأس الخس ونقسمه إلى أربعة أقسام، نفرم الملفوف الأحمر فرمًا ناعمًا ونضعه في طبق، ثم نضيف القليل من عصير الليمون والملح ونخلط المقادير بأيدينا جيدًا. ثم نبشر فوقها الجزر، ونغسل أوراق الجرجير والبقدونس ونقوم بتنشيفها. ونصفّ في طبق التقديم شرائح الخس على شكل وردة، ثم نصفّ الجزر والملفوف الأحمر بالتّناوب بين قطع الخس، وننثر الذرة فوقها، ثم نضع الجرجير والبقدونس في وسط الطبق، بعد ذلك نضيف عصير الليمون وزيت الزيتون على الطبق ونقدمه إلى مائدة الطعام.

ملاحظة: يمكن تزيين السلطة بقليل من الجبن وقطع الخبز المحمّصة.

سلطة البطاطس (Patates Salatası)

المقادير: (5 أشخاص)

1 كغ بطاطس صغيرة الحجم.

2 حبة بصل يابس متوسط الحجم.

1 حبّة طماطم.

½ حزمة بقدونس.

رأس واحد خسّ.

1 حبّة ليمون.

½ فنجان خَل.

فنجان زيت قلي.

مقدار كافٍ من الملح.

طريقة التحضير:

نغسل حبات البطاطس ونسلقها ثم نقشّرها، ونضعها في طبق تقديم واسع، نقطّع البصل إلى قطع على شكل هلال ونغسلها جيّدًا داخل المصفاة ثم نضيفه فوق البطاطس، ثم نفرم الطماطم على شكل مكعّبات صغيرة ونضيفها على البطاطس، ثم نخلط البقدونس والخسّ ونضيفهما إلى البطاطس، بعد ذلك نضيفُ الملح والخلّ وعصير الليمون والزيت ثم نقدّم الطبق إلى المائدة.

ملاحظة: إذا كانت حبّات البطاطس كبيرة الحجم فيمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام.

سلطة الباذنجان (Patlıcan Söğürme)

المقادير: (6 أشخاص)

6 حبّات باذنجان متوسط الحجم.

3 حبّات طماطم.

5-6 حبّات فلفل أخضر صغير.

3 عروق بصل أخضر.

حبّة بصل يابس.

½ حزمة بقدونس.

½ حزمة نعناع.

3-4 فصوص ثوم.

½ كأس صغير زيت قلي.

حبّة ليمون واحدة

أو 3-4 ملاعق كبيرة خل.

حبّة خيار.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير:

نغسل الباذنجان ونشويه على النار أو في الفرن ثم نقشّره. نغسل جميع الخضروات، ثم نقطّع الطماطم على شكل مكعبات صغيرة. نفرم البصل الأخضر والبقدونس والنعناع فرمًا ناعمًا. نقطّع البصل اليابس على شكل أنصاف دوائر، ثم نقطّع الثوم إلى قطع صغيرة. بعد ذلك نهرس الباذنجان ونخلطه مع باقي المكونات، وأخيرًا نضيف الليمون مع الملح ونزيّن الطبق حسب الرغبة، ثم نقدمه إلى مائدة الطعام.

ملاحظة: للحيلولة دون اسوداد الباذنجان المشوي، بعد شيّه يُغمّس في عصير الليمون ثم يُخرج.

سلطة البطاطس المزيّنة بالجرجير (Rokalı Patates Salatası)

المقادير: (8 أشخاص)

8 حبّات بطاطس مسلوقة متوسطة الحجم.

½ حزمة جرجير.

½ حزمة بقدونس.

2 ملعقة كبيرة مايونيز.

2 فصّ ثوم.

مقدار كافٍ من الملح.

كأس كبيرة زبادي.

طريقة التحضير:

نقطّع البطاطس المسلوقة إلى مكعبات صغيرة ونضعها في طبق التّقديم، ثم نضع الجرجير والبقدونس في الفرامة ونفرمها فرمًا ناعمًا، ثم نضيف الثوم المطحون واللبن والمايونيز والملح ونخلط المقادير جيدًا، نضيف الخليط إلى البطاطس ونتركه في الثلاجة السفلية ليستريح مدة ساعة واحدة، نزيّن أطراف الطبق بالخسّ والجزر بعد فرمها فرمًا ناعمًا مع إضافة القليل من الفلفل الأحمر الألوان عند التقديم، وذلك حسب الرغبة.

سلطة سميز (الرِجْلَة) (Semizotu Salatası)

المقادير: (لشخصين)

حزمة بقلة.

2 حبة فلفل أحمر مشوي.

2-3 ملاعق صغيرة زيت زيتون.

حبّة ليمون واحدة.

ملعقة صغيرة ملح.

حفنة من الجوز (عين الجمل).

طريقة التحضير:

نغسل البقلة ونصفّيها جيدًا ثم نقطّعها ونضعها في طبق السلطة، ثم نقطّع الفلفل إلى شرائح ونصُفّها فوق البقلة.

وفي طبق آخر نمزج عصير الليمون مع زيت الزيتون والملح ثم نضيف المزيج إلى السلطة.

بعد ذلك نزيّن الطبق بالجوز ونقدمه إلى مائدة الطعام.

ملاحظة: يمكن استعمال الفلفل المشوي المعبّأ، ويمكن أيضًا شوي الفلفل في الفرن وتنظيفه ثم حفظه في الثّلاجة لاستعمالات لاحقة.

كُريات البطاطس بالزبادي (Yoğurtlu Patates)

المقادير: (8 أشخاص)

8 حبات بطاطس مسلوقة متوسطة الحجم.

½ حزمة جرجير.

½ حزمة بقدونس.

2 فص ثوم.

1 كغ الزبادي أو الرايب.

مقدار كافٍ من الملح.

طريقة التحضير:

نسلق البطاطس ثم نهرسها جيدًا ونتركها لتبرد، ثم نضيف إليها الملح والفلفل الأسود والبقدونس والشّبت ونعجنها جيدًا، بعد ذلك نأخذ من العجينة قطعة بحجم البيضة ونكوّرها، (لضمان عدم التصاق العجينة باليد، يمكن وضع القليل من الماء على راحة اليدين)، ثم نصُفّ ونرصّ الكريات في طبق التقديم، ونضيف فوقها مزيج الرايب والثوم، ثم نضع الفلفل الأحمر في الزيت على النار ونحمّصه قليلًا، ثم نضعه فوق اللبن المخفوق ونقدمه إلى مائدة الطعام.

جاجيق (Cacık) (الرايب بالخيار/مثوّمة) (مُرطب وهاضم)

المقادير: (4-6 أشخاص)

1 كغ الزبادي

1 كغ خيار طازج

ملعقة كبيرة نعناع ناشف

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون

فصّ ثوم مهروس

قدرٌ كاف من الماء

ملح خشن

طريقة التحضير:

يمكننا أن نقطع الخيار بقشره إلى قطعٍ صغيرةٍ جدًّا أو أن نبشره بالمبشرة، ونخلط الرايب/الزبادي مع زيت الزيتون في إناء آخر ونخفقهما لمدة 3 دقائق، ثم نضيف هذا الخليط إلى الثوم والملح والماء والنعناع، بعد ذلك نخلط الخيار المبشور مع الزبادي ونقدمها في سُلطانيات ونضيف عليها زيت الزيتون والنعناع الناشف.

يُستحسَن أن يُقدَّمَ هذا الصنف مثلّجًا ولا سيما في موسم الصيف..

كولباستي بالجبن (Peynirli Külbastı)

المقادير: (4أشخاص)

ورق فرن (قصدير)

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

200 جم جبنة موتزاريلا.

زعتر أخضر طازج

طريقة التحضير:

ندهن ورق الفرن (القصدير) بزيت الزيتون، ثم نضع عليه شرائح الجبنة، نرش الزعتر الأخضر على الجبنة ونطهيها بواسطة الشواية أو وضعها في مقلاة مستوية، وتقدم على المائدة.

سوتيه الفلفل (Biber Sote)

المقادير: (لشخصين)

2 حبة فلفل أحمر ألوان.

2 حبة فلفل أخضر حلو.

2 حبة فلفل أخضر رفيع.

1 حبة كوسا.

2-3 فصوص ثوم.

4-5 عروق بصل أخضر.

3 حبّات طماطم.

½ كأس صغير زيت زيتون.

ملعقة صغيرة صوص صويا.

مقدار كافٍ من الملح.

طريقة التحضير:

نشوي الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر الحلو، ثم نقشّر الفلفل ونقطّعه على شكل شرائح، ثم نقطّع الفلفل الأخضر الرفيع على شكل حلقات. ثم نقطّع البصل إلى قطع صغيرة بطول سنتيمتر واحد (1 سم)، بعد ذلك نغسل الكوسا وننظفها ونقطّعها على شكل شرائح رفيعة بطول علبة الكبريت، ثم نقطّع الطماطم على شكل مكعبات. نقشّر الثوم ونهرسه، ثم نسخّن زيت الزيتون في المقلاة ونحمّر فيه الثوم ثم نضيف إليه الكوسا مع الاستمرار بالتحريك حتى يذبل قليلًا. بعد ذلك نضيف الفلفل والطماطم والبصل الأخضر ونستمر بالتحريك لمدة 5 دقائق، ثم نضيف صوص الصويا والملح ونحرّكه من دقيقة إلى دقيقتين ثم نرفع المقلاة عن النار، وأخيرًا نقدم الطبق باردًا.

سلطة بِياز (Piyaz Salatası)

المقادير: (5 أشخاص)

¼ كغ فاصولياء مجففة.

كأس كبيرة خل.

حبة بصل.

حزمة بقدونس.

مقادير الصوص:

2 ملعقة كبيرة خل.

6 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملح.

للتّزيين:

2 حبة طماطم متوسطة الحجم.

2 بيضة مسلوقة جيدًا.

طريقة التحضير: ننقع الفاصولياء في الماء قبل ليلة من تحضير السلطة، ثم نضعها في قدر ونغمرها بالماء البارد ونتركها لتغلي قليلًا على نار عالية حتى تصبح طرية، ثم نتركها في ماء السلق حتى تبرد قليلًا، بعد ذلك نصفّيها ونضعها في قدرٍ عميق، ثم نضيف إليها الخل ونغطي القدر، ونترك الفاصولياء في الخل لساعتين ثم نضعها في طبق التقديم. ثم نقطّع البصل إلى شرائح رفيعة على شكل هلال، ونضيفه إلى الفاصولياء. ثم نحرك الخليط، ثم نضع في طبق آخر الملح ومسحوق الفلفل الأبيض و2 ملعقة كبيرة من الخل مع سِت ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، ونخفق هذه المكونات جيّدًا ثم نضيف المزيج إلى الفاصولياء، ونزيّن الطبق بشرائح البيض المسلوق والطماطم والبقدونس المفروم فرمًا ناعمًا ثم نقدمه إلى مائدة الطعام.

ملاحظة: يمكن تزيين الطبق بالسّماق المطحون أيضًا.