طهران (زمان التركية) – قالت إيران إنها في انتظار مزيد من المعلومات من الحكومة الإندونيسية حول توقيف ناقلة النفط الإيرانية.

صرح بذلك الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، وزعم أن القضية تقنية، لافتا إلى متابعة القضية عن كثب من قبل السفارة الايرانية في جاكرتا ووزارة الخارجية الايرانية.

وقال خطيب زادة في مؤتمر صحفي، لقد تلقينا معلومات متناقضة لكننا ننتظر المزيد من المعلومات من الحكومة الإندونيسية.

وأضاف أن القضية تقنية وتحدث مثل هذه الحالات في الملاحة البحرية وان منظمة الموانئ والملاحة البحرية والشركة المالكة للناقلة تبحثان عن السبب من أجل حل وتسوية القضية كما أن سفارتنا وكذلك وزارة الخارجية تتابعان القضية عن كثب وفيما لو توصلنا الى نتيجة سنعلن عنها.

وحول الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية قال خطيب زادة: لم يحدث أي تطورات جديدة حول الأرصدة الايرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية وننتظر سبل الحلول التي طرحت خلال زيارة نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية إلى طهران ونأمل بتفعيل سبل الحلول هذه.

وأضاف، “قضايانا مع كوريا الجنوبية في مجال الديون لا تشهد تقدما إلى الأمام” .

وتقول إندونيسيا إن سبب احتجاز الناقلة الإيرانية “هورس” هو نقل النفط بشكل غير قانوني إلى ناقلة نفط أخرى محتجزة أيضا.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة “كورية جنوبية، هذا الشهر ب عم قيامها بتلوث البيئة، فيما ينظر إلى ذلك على أنه مساومة إيراتية بشأن الأصولها المالية المجمدة في سيئول.