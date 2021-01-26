أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن في تركيا رئيسا شعبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بمنطقة أسنيورت في ولاية إسطنبول، أرجان ساغلام وديلان كيليتش، مجددا وذلك بعدما أخلت النيابة سبيلهما الأحد الماضي.

واعتقل ساغلام خلال مداهمة منزله في حين اعتقلت كيليتش من منزل أحد أصدقائها.

قرارات الاعتقال صدرت عن النيابة، وخلال المداهمات تم تفتيش منازل رئيسا شعبة الحزب الكردي.

جدير بالذكر أن قوات الأمن داهمت مساء الأحد الماضي شعبة الحزب الكردي بمنطقة أسنيورت بزعم تضمنها ملصقات لعبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني “الإرهابي”، حيث قامت بتحطيم الباب وتفتيش المبنى لمدة ست ساعات، ومن ثم مصادرة ملصقات أوجلان وعدد من الملفات.

وشهد اليوم نفسه اعتقال رئيسا الشعبة ثم قامت النيابة بإخلاء سبيلهما لاحقا عقب الحصول على إفاداتهما.