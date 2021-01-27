أنقرة (زمان التركية)ــ قالت تركيا إنها تستذكر باحترام ذكرى 11 مليون من ضحايا الهولوكوست وبينهم ستة ملايين يهودي، قتلهم النظام النازي والمتعاونين معه.

وزارة الخارجية التركية قالت بمناسبة “اليوم الدولي لإحياء ذكرى المحرقة” في بيان “نتذكر ما أقدم عليه النظام النازي والمتعاونين لقتل 6 ملايين يهودي ضمن 11 مليون ضحية من ضحايا الهولوكوست بينهم المعاقين والغجر. كما نحيي باحترام دبلوماسيينا الذين قدموا يد العون للضحايا للهروب من هذه الوحشية “.

وذكر البيان أن السياسة الخارجية لتركيا تتبني نهجا موجه للشعب لمنع تكرار المآسي الماضية و”لإعطاء الأولوية للمبادئ الإنسانية”.

وقالت الخارجية، إن تركيا لم ترضخ لضغوط النظام النازي، واستضافت لآلاف اليهود الفارين من الهولوكوست.