تقرير: محمد عبيد الله

إسطنبول (زمان التركية) – بينما تستمر التظاهرات التي ينظمها طلاب جامعة بوغاز إيجي احتجاجًا على “تعيين وصي على جامعتهم” من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على حد تعبيرهم، تبرز المحاولات التي تقودها حكومة حزب العدالة والتنمية لتحويل تلك التظاهرات إلى “نعمة إلهية” جديدة بالنسبة لها، كما فعلت في أعقاب انقلاب 2016 المزعوم.

واستغل مؤخرًا حزب العدالة والتنمية الحاكم عبر وسائل الإعلام التابعة له واقعة صورة الكعبة التي تم استبدالها برمز للمثليين، في جامعة بوغاز إيجي، لحشد تأييد المحافظين للحكومة، في مسعاها لبسط سيطرتها على الجامعة، دون أن تجد حرجا في الاستمرار بسحق الديموقراطية.

الخطوات التي تنفذ اليوم على أرض الواقع، يلفت الكاتب والمحلل السياسي التركي المعروف أمر الله أوسلو النظر إلى أنها قديمة، إذ إن أردوغان أسس في عام 2003، بعد صعود حزبه، جمعية من أجل السيطرة على جامعة بوغاز إيجي (البسفور) واستخدام سمعتها الدولية في الترويج لمشروعه السياسي.

خلال فيديو نشره في صفحته الشخصية على موقع يوتيوب، أزاح أمر الله أوسلو الستار عن وثيقة تكشف أن أردوغان بدأ يستعد لأخذ جامعة بوغوز إيجي تحت سيطرته منذ عام 2003، حيث أمر بتأسيس جمعية تحمل اسم “بورا” (BURA)، أي “جمعية خرجي جامعة بوغاز إيجي”، وقد تولى افتتاحها بنفسه، ومن ثم ألقى كلمة في جمعيتها العمومية التي عقدت في عام 2018.

كان أردوغان زعم في كلمته المذكورة أن جامعة بوغاز إيجي فشلت في التحول إلى “ماركة عالمية مسجلة” بسبب عدم اعتمادها ما سماه “المعايير الوطنية”، الأمر الذي دفع طلابها إلى إطلاق هشاتق في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “جامعة بوغاز إيجي فخْرنا” للاحتجاج على تلك التصريحات.

وأشار أمر الله أوسلو إلى أن وثائق “ويكيليكس” المسربة تتضمن مراسلة إلكترونية جرت في 27 يوليو 2016، أي بعد 13 يوما من الانقلاب المزعوم، بين المدعو “إبراهيم أوزال” و”سرهاد ألبيراق”، شقيق برات ألبيراق، صهر أردوغان، المستقيل من منصب وزير المالي والخزانة.

إبراهيم أوزال أرسل عبر بريده الإلكتروني “قائمة” تتضمن أسماء خريجي جامعة بوغاز إيجي إلى سرهاد ألبيراق، مالك مجموعة “توركواز” التي تعمل تحت مظلتها جريدة “صباح” وقناتي “إيه تي في” (ATV) و”إيه خبر (AHaber).

ويقول أوزال في مراسلته مع ألبيراق: “لقد أرفقت القائمة التي طلبتها مني. ولأن المشرفين على إعداد القائمة هم علماء وخبراء الحاسوب فإنها تتضمن أسماء أعضاء جماعة فتح الله كولن المحترفين في مجال الحاسوب والذين يجب فصلهم عن وظائفهم بالجامعة”..

وفي مراسلة أخرى بعد يوم من الأولى كتب أوزال إلى ألبيراق: “قائمة الأسماء الواجب فصلها، التي أرسلتها إليك أمس، لم تتضمن خمسة ضباط، وقد أدرجنا هذه الأسماء إلى القائمة الجديدة، مع أسماء أخرى تتضمن ضابطين آخرين، أحدهما ذكي جدا وصاحب نفوذ كبير”.

وأكد الكاتب أن أردوغان أسس هذه الجمعية لتكون “عينه” في جامعة بوغاز إيجي، وتقوم بتصنيف طلابها والمتخرجين فيها، لكي يقوم بفصل كل مَنْ ليس من شيعته وفريقه عند أول فرصة، مؤكدًا أنه بدأ ينفذ عملية فصل الأسماء الواردة في هذه القائمة بعد انقلاب 2016 الذي دبره مع حلفائه المتواطئين معه.

استفزاز متعمد

وأفاد الكاتب أن أردوغان بدأ يعين رجاله في جامعة بوغاز إيجي بعد الانقلاب المزعوم، معتبرًا تعيين المرشح البرلماني السابق من صفوف حزب العدالة والتنمية مليح بولو رئيسًا للجامعة من أهم الخطوات نحو استكمال عملية السيطرة على الجامعة.

وأضاف أمر الله أوسلو: “أردوغان يفعل كل شيء لاستفزاز طلاب جامعة بوغاز إيجي للدفع بهم إلى ارتكاب أخطاء من شأنها تشويه صورتهم في عيون الرأي العام، وأنا أعتقد أن عملية إهانة صورة الكعبة المشرفة أمام حرم الجامعة من صنع المخابرات التركية لتحقيق هذا الهدف”.

من السابق لأوانه الحكم على مصير تظاهرات طلاب جامعة البوسفور، لكن المؤكد أن أردوغان يحاول وضع اللمسات الأخيرة على الاستيلاء على أعرق وأنجح الجامعات في تركيا والعالم، من أجل توظيف سمعتها الأكاديمية الدولية في شرعنة نظامه القمعي على الساحة الدولية، خاصة إذا علمنا أن طلابها وخريجيها يتقنون أكثر من لغة، وعلى رأسها اللغة الإنجليزية، ويشغلون مناصب أكاديمية رفيعة في مختلف الجامعات العالمية المرموقة.

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