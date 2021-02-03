عمان (زمان التركية)ــ تناول السكر يوميا أمر شائع لدى العديد ولكنه قد يؤثر على الصحة. عند ذهابك لاخصائي التغذية ستكون النصيحة الأولى لديه هو أهمية تقليل نسبة السكر التي تتناولها يوميًا للحفاظ على صحتك، فما فوائد التوقف عن تناول السكر؟

تعرف معنا على فوائد التوقف عن تناول السكر لمدة 20 يوم متتالي:

1. انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم فلتجرب الامتناع عن تناول السكر لمدة 20 يوم، هذا ينطبق على كل الأطعمة التي تحتوي على السكر، وجرب قياس نسبة الكوليسترول بعد هذه المدة لتكتشف أنها انخفضت بنسبة 10%.

وذلك لأن السكر يسبب حدوث اضطرابات في نسبة الأنسولين، وبالتالي عدم اداء الجهاز العصبي لوظائفه بشكل مثالي، كما يسبب ارتفاع ضغط الدم، ويزيد من معدل نبض القلب.

2. فقدان الوزن

الكثير من الأشخاص يبذلون مجهودًا كبيرًا في حرق الدهون بالجسم، ولا يعرفوا أن للسكر عامل أساسي وكبير لبطء فقدان الوزن، فمع اتباع حمية غذائية صحية والتوقف عن تناول السكر لمدة 20 يومًا سوف تلاحظ أن النتيجة أفضل هذه المرة.

3. نضارة البشرة

قد تندهش من وجود علاقة بين تناول السكر والبشرة ولكن هذه حقيقة، فالسكر يمكن أن يقلل من نضارتها ونقاءها.

وذلك لأن السكر يخفض من إنتاج الكولاجين الذي يعزز نضارة البشرة، ومع تجنب تناول السكر لمدة 20 يوم إلى شهر سوف تساعد بشرتك لأن تصبح أكثر إشراقًا وصفاءً.

4. النوم بشكل منتظم

دون أن تشعر، يؤدي السكر إلى اضطرابات في النوم، حيث يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول، كما أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يساعد في الإصابة بالأرق.

أما إذا لم تتناول السكر فسوف يكون أدائك ونشاطك أفضل نهارًا، ونومك أكثر انتظامًا ليلًا، وهذه تعد من أشهر فوائد التوقف عن تناول السكر.

5. زيادة النشاط اليومي

حتمًا يساعد تناول السكر في إمداد الجسم بالطاقة، ولكن سرعان ما يتلاشى هذا التأثير ليتحول إلى كسل وخمول في الجسم، وسوف تشعر بعدها أنك مجهد وتحتاج لتناول سكريات أكثر، وهكذا.

فالسكر يعمل بمثابة الوقود الذي يساعد على الشعور باليقظة، وما إن يتوقف حتى يعود الجسم لما كان عليه بل ويحتاج كميات إضافية منه، مما يزيد من الأضرار ويؤدي إلى زيادة الوزن.

والبديل المثالي هنا هو الخضروات والفاكهة التي تمدك بالطاقة والحيوية ولكن بأسلوب صحي ومفيد للجسم.

فلتخض هذه التجربة وتمتنع عن السكر لفترة، وسوف تجد أن حياتك تغيرت للأفضل، ومع الوقت ستعتاد على تناول كمية أقل منه يوميًا، مما يضمن لك صحة أفضل وحياة أمثل، وهذه من إحدى فوائد التوقف عن تناول السكر.