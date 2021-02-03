أنقرة (زمان التركية) – طالب عمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، رئيس جامعة البسفور المعيّن بقرار رئاسي مليح بولو، للاستقالة من منصبه.

وتعليقا على العنف الذي شهدته التظاهرات الاحتجاجية بجامعة البوسفور في إسطنبول، قال يافاش: “بحركة واحدة منك يمكنك تقديم معروف كبير لبلدنا وشعبنا. بإمكانك الاستقالة من رئاسة الجامعة التي تم تعيينك بها وتقديم تضحية تاريخية لبلدنا”.

مليح بولو، رئيس الجامعة الجديد، المعين من قبل الرئيس رجب أردوغان، سبق أن أعلن أنه لن يستقيل عن منصبه مهما حدث.

من جهة أخرى تتوالى ردود فعل السياسيين المستنكرة لحملات الشرطة لاعتقال طلاب الجامعة المحتجين، خصة خلال الأسبوع الأخير.