موسكو (زمان التركية)ــ تحول عدد من الكلاب الضالة في روسيا فجأة إلى اللون الأزرق، وعبر سكان محليون عن قلقهم من أن يكون السبب وراء ذلك هو التلوث الكيميائي.

وعثر بالقرب من مصنع كيميائي مهجور يعود إلى الحقبة السوفيتية في مدينة دزيرجينسك على مجموعة من الكلاب تحولت فرائها إلى اللون الأزرق الفاتح.

السلطات المحلية أعلنت أنها توجهت إلى منطقة نيجني نوفغورود لحماية الحيوانات بعد انتشار صور الكلاب الزرقاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

مدير للمصنع أدلى بتصريحات للصحافة المحلية قال فيها إن مصنع دزيرجينسك أورجستيكلو عبارة عن منشأة إنتاج كيميائية كبيرة تنتج حمض الهيدروسيانيك والزجاج شبكي، ولكن تم إغلاقه منذ ست سنوات بسبب مشاكل مالية ولم يعد مستخدما.

زعم المدير السابق للمصنع أندريه ميسليفيتس أن الصور المنتشرة ليست حقيقية بل ربما تكون مزحة من أحدهم.

وقالت الشرطة المحلية إنه من المُحتَملِ أن الكلاب عبثت ببقايا النفايات الكيميائية القديمة فتلطخت فرائها باللون الأزرق.