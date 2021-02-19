موسكو (زمان التركية) – بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود تشاووش أغلو، في اتصال هاتفي تسوية الأزمة السورية لا سيما الوضع في محافظة إدلب شمال سوريا.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف وتشاووش أوغلو ناقشا بالتفاصيل، استمرارا للمحادثات الهاتفية بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، “الأوضاع في سوريا بالتركيز على زيادة الجهود المشتركة للقضاء نهائيا على التهديد الإرهابي”.

وأعرب لافروف وتشاووش أوغلو، حسب البيان، عن “الاستعداد لمواصلة الإسهام في التسوية السلمية للنزاع في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك في سياق الاجتماع الدولي الـ15 حول سوريا في إطار عملية أستانا والذي اختتم أمس في سوتشي”.

كما تطرق الجانبان إلى “قضايا أخرى في الأجندتين الدولية والثنائية، بالنظر في جدول الاتصالات الثنائية المرتقبة على المستويين الأعلى والعالي”.

وتأتي هذه المكالمة بعد أن أجرى الرئيسان الروسي والتركي، في وقت سابق من الخميس، محادثات هاتفية ناقشا فيها قضايا تسوية الأوضاع في إقليم قره باغ وبسط الاستقرار في سوريا وليبيا.