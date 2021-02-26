بقلم: صالح القاضي

القاهرة (زمان التركية) – في بداية كل عام جديد يعقد كل واحد منا العزم على القيام بأمور من شأنها تطوير ذاته وشخصيته ونبدأ بحماسة مع بداية العام، ثم ما نلبث إلا وقد بهتت تلك الحماسة معها يبدأ شعور بالخيبة الشخصية يتسرب إلى عقولنا، لنعيش حالة من الإحباط الشديد، فهل الفشل في تنفيذ خططنا سبب كاف للتخلي عن أحلامنا وآمالنا؟

عزيزي القارئ بكل تأكيد أنت تعرف الإجابة على هذا السؤال، فلا مبرر لأن تتخلى عن أحلامك في تطوير ذاتك. وسنعرض هنا عدة طرق تمكنك من العودة مجددا بكل حماسة لتحقيق أحلامك، ولكن أولا عليك أن تعرف أنه وفقا لدراسة قامت بها مؤسسة “ستراف” فإن أغلب الأشخاص يفشلون في تحقيق أهداف عامهم الجديد بنهاية شهر يناير، قد تخفف هذه المعلومة من شعورك بالإحباط، ففي النهاية أنت لست وحدك في هذا الأمر، وكما أن الفشل ليس مبررا للتخلي عن أحلامك فهو بكل تأكيد ليس مبررا أيضا لتقوم بعملية جلد ذاتك التي تمارسها باحتراف، بل العكس هو الصحيح فالفشل يعد فرصة ممتازة لمعرفتك الشخصية بحدودك وإمكانياتك وهذه المعرفة تمثل الخطوة الأولى في تحقيق النجاح المستقبلي، في مواجهة كل فشل تقابله عامل نفسك بلطف، وقرر بدء التجربة من جديد.

ولكن لماذا تفشل خطط العام الجديد؟

أول طريقة تحسن فيها علاقتك بنفسك وتمكنك من معاملتها بلطف هو أن تحوز معرفة السبب وراء فشل خطط العام الجديد.

تخبرنا المعالجة النفسية فيونا هال بالسبب قائلة “لأن أهداف العام الجديد قد تكون معضلة، وسبب ذلك أن شهر ديسمبر عادة يكون مشحونا بالأعمال ومليئًا بالتوتر والقلق، وقد يكون من الصعب على الإنسان أن يجد وقتا مناسبا حتى يضع أهدافا عملية يلتزم بها ليحقق التغيير الذي يطلبه لذاته”، وتستطرد قائلة “أغلب الأشخاص يضعون أهداف خيالية لا تناسبهم هم بل يضعون أهدافا وكأنهم يضعونها لأشخاص آخرين، وهذا الأمر ما يصعب عليهم الأمر في الالتزام بتحقيق الأهداف وبالانطلاق بأنفسهم إلى آفاق جديدة”.

وفي ملحوظة هامة تسوقها إلينا الدكتورة فيونا فتقول “إن الأهداف التي تتحقق فعلا هي تلك الأهداف الصغيرة، ولذلك فعلى الإنسان أن يقسم هدفه الكبير إلى أجزاء صغيرة فيتممها واحدا تلو الأخر”.

وبما أن تحمل الإنسان التزامات جديدة في أغلب الأحيان يكون أمرا مرهقا فهذا يقود الكثيرين إلى التخلي عن أهدافهم، وهي ما تمثل وسيلة دفاعية يقوم بها الإنسان فيتعامل مع هذه الأهداف بنظرة إما أبيض أو أسود، وهو ما يقود معظمنا إلى التركيز أكثر على الجوانب السلبية واعتبار أن كل جهد بذلناه هو الفشل بعينه بدلا من التفكير في استراتيجية بديلة لتحقيق النجاح.

كيف يمكنك أن تعود إلى مسار تحقيق النجاح

نعم من الصعب أن يحتمل الإنسان الفشل، فيقوم بإلقاء اللوم على نفسه معذبا إياها، فلو وجدت نفسك واقعة في تلك الحالة الأليمة، فتوقف عن ذلك وركز على بناء التعاطف مع نفسك وبناء الثقة في قدرتك على تحقيق هدفك بنجاح، ولعل النقاط التالية ستساعدك في تحقيق ذلك:

إعادة تعريف الفشل

إذا قمت بتغيير زاوية نظرك للفشل ستتغير الكثير من الأمور، فيمكنك أن تنظر على الفشل على أنه فرصة، نعم فرصة للتعلم وللتطور وللمحاولة مرة أخرى، يمكنك أن تقوم بالتحليل والتركيز على ما هو الخطأ الذي قمت به، وعليك أن تدرك أن النجاح لا يتحقق من أول محاولة، بل أن النجاح يتحقق باكتساب الصلابة الكافية عبر تكرار المحاولة مع تحسين الأداء.

ركز على خطوات تحقيق الهدف

عندما تركز على الخطوات أكثر من تركيزك على النتيجة النهائية فأنت تركز على الجانب الإيجابي من المجهود الذي تقوم به، فتتعلم أكثر وتنمو قدراتك وتتغير للأفضل.

أعرف مكامن قوتك ومكامن ضعفك

فمعرفتك بذاتك ومكامن قوتها ومواطن ضعفها سيمكنك من تغيير خطة تحقيق الهدف بصورة تعتمد أكثر على مكامن قوتك وفي نفس الوقت تدفعك خطوات أكثر لمعرفة إمكاناتك الشخصية.

احتفِ بما حققت

إن إلقاء نظرة على ما حققت في طريق هدفك يحفزك لتحقيق المزيد حتى ولو كانت خطوات صغيرة وبسيطة ولكنها ستدفعك للأمام، وعليك أن تهنئ نفسك بما حققت وتعد نفسك بمزيد من النجاح.

في النهاية

أنظر إلى الفشل على أنه بداية جديدة وليس خيبة أمل.