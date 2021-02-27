أنقرة (زمان التركية) – تبين أن جامعة “كاتب شلبي” في إزمير غرب تركيا شهدت تعيين 27 شخصا تجمعهم صلة قرابة في مناصب مختلفة، بدءًا من رئيس الجامعة وصولاً إلى عميد الكلية.

وأوضح نائب حزب الشعب الجمهوري، ماهر بولات، أن البعض يشغلون المناصب، رغم عدم خوضهم في الاختبارات اللازمة، في الوقت الذي يجتهد فيه الآلاف لأجل نيلها.

وأفاد بولات أن السلطات التي تتحدث عن حق العباد تسلبهم حقوقهم بتوزيع تلك المناصب على أقاربهم.

وفي رد منه على المذكرة الاستفهامية، التي تقدم بها بولات، أشار رئيس الجامعة، صفوت كوسه إلى تعيين 16 من الأشخاص الذين يشغلون مناصب أعلى من رؤساء الشعب دون إخضاعهم لاختبارات، وأنه ثبت وجود صلة قرابة بين 27 شخصا يشغلون مناصب رئيس جامعة ونائب رئيس جامعة وعميد كلية وأعضاء هيئة تدريس.