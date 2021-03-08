أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين إنه لن يتم دمج منظومة الصواريخ الروسية “إس -400” في نظام الدفاع التابع لحلف شمال الأطلسي المنصوب في تركيا.

وأوضح قالين أن قرار منظومة الصواريخ الروسية لم يُتخذ بين عشية وضحاها، ولن يتم دمج صواريخ إس -400 في نظام دفاع حلف شمال الأطلسي، وبالتالي لن تكون في وضع يمكنها أن تشكل تهديدا لنظام دفاع الناتو.

وأضاف قالين أنهم لم يروا العروض التي قالت واشنطن إنها قدمتها لتركيا كبديل عن شرائها “إس-400″، مشيرا إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان صرح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن بلاده مستعدة لشراء صواريخ باتريوت.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة التركية: “بالإضافة إلى صواريخ باتريوت، نريد شراء صواريخ SAMP / T التي تنتجها الشراكة الفرنسية الإيطالية. لكن فرنسا قررت منع هذه العملية بذريعة سوريا. نواصل المفاوضات مع فرنسا لتسريع هذه العملية. نحن لا نغلق الأبواب أمام الخيارات”.

وزعم قالين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجتمع قريبا مع نظيره التركي أردوغان لمناقشة كافة القضايا.

وأشار قالين إلى أنهم لا يتفقون مع روسيا في كل قضية، فلا يمكنهم الاتفاق على قضايا مثل سوريا ومستقبل الأسد وحفتر وشبه جزيرة القرم، ولكن على الرغم من ذلك، يمكنهم إدارة العلاقة بحوار بناء، متسائلا: “لماذا لا تفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه مع أنقرة؟”، على حد تعبيره.