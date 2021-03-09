القاهرة (زمان التركية) – ضجت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد انتشار مقطع فيديو لرجل يتحرش بطفلة في مدخل أحد العقارات، فيما كانت هناك استجابة فورية من الشرطة التي ألقت القبض على المتحرس في اليوم ذاته بالمعادي.

ووسط حالة من الاستياء طالب مستخدمون على فيسبوك وتويتر الشرطة بسرعة ضبط متحرش التقطته كاميرا مراقبة، كما واجهته إحدى السيدات بما يفعل ليفر هاربا فيما بعد.

شابة مصرية نشرت على حسابها في فيسبوك الفيديو الذي يرصد استدراج طفلة يوم الاثنين لمدخل عقار سكني والتحرش بجسدها، كما ظهر المتحرش وهو يحاول التأكد من عدم وجود أحد بالمكان.

ويظهر الفيديو قيام شخص يرتدي بدلة باستدراج طفلة لا يتخطى عمرها 6 سنوات، في أحد مداخل العقارات، وعند تحرشه بالطفلة داهمت شابة ولحقت بها أخرى.

وقالت الشابة في تصريحات إن الحادث وقع في ميدان الحرية بمنطقة المعادي.

وذكرت أنها عندما واجهته بكاميرا المراقبة فر هاربا، مطالبة بمحاسبته.

ولاحقا أعلنت المحامية دينا المقدم القبض على المتحرش بطفلة المعادي، بعد ساعتين من بلاغها نجدة الطفل.

ومن المتوقع توجيه تهمة التحرش وهتك العرض للمتحرش بطفلة المعادي.

وقالت معلومات إن الطفلة المتحرش بها من أطفال الشوارع.