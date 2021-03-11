أنقرة (زمان التركية) – رحل عن عالمنا لو أوتنز، المهندس الهولندي الذي اخترع شريط الكاسيت وأحدث طفرة في عالم الموسيقى، عن عمر يناهز 94 عاما.

وأعلنت عائلته أوتنز وفاته يوم السبت الموافق السادس من مارس/ آذار الحالي في قرية دويزل التابعة لمقاطعة شمال برابانت.

في عام 1960 تولى أوتنز رئاسة وحدة تطويل المنتجات بشركة فيليبس، أحد أضخم شركات الالكترونيات بالعالم، وقام بتطوير شريط الكاسيت بالتعاون مع فريقه.

وأحدث ابتكار أوتنز، الذي تم الكشف عنه في معرض برلين لإلكترونيات الراديو عام 1963 والقادر على إيصال الموسيقى، ضجة واسعة حول العالم.

هذا وتشير التوقعات إلى بيع نحو 100 مليار شريط كاسيت حول العالم منذ تاريخ طرح ذلك الاختراع بالأسواق.