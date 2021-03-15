أنقرة (زمان التركية) – أرسلت منظمة “Time To Help” التابعة لحركة الخدمة مساعدات غذائية إلى اليمن التي تشهد حربا أهلية.

وقدمت المنظمة المساعدات الغذائية إلى 200 عائلة فقيرة تقيم في ريف صنعاء، حيث أعطت الأولوية للنساء الأرامل والأسر ذات الأطفال.

وتضمنت المساعدات 25 كيلوجراما من الدقيق و5 كيلوجرامات من الأرز و5 كيلوجرامات من السكر و2 كيلوجرام من الزيوت السائلة لكل عائلة.

وتوجه متطوعو المنظمة إلى المنازل وقدموا المساعدات إلى قاطنيها الذين يعانون من الفقر الشديد بسبب الحرب القائمة داخل البلاد.

وقدمت المنظمة المساعدات بالتعاون مع شريكها داخل اليمن منظمة يمن عون.

هذا وسيشهد الأسبوع القادم توزيع منظمة “Time to Help” المساعدات على 100 عائلة بالتعاون مع يمن عون التي تتعاون معها منذ ثلاث سنوات.