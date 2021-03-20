أنقرة (زمان التركية) – تضمنت قائمة الأسماء التي طالب الادعاء العام في تركيا بحظرهم من المشاركة السياسية، قيادات بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي رحلوا عن الحياة.

وتضمنت القائمة التي شملت أكثر من 600 إسما “النائبين السابقين عن الحزب، دنجير مير محمد فرات وإبراهيم أيهان، ومرشحة نائب الحزب عن مدينة أماسيا خلال انتخابات عام 2015، ناجية شيدام أتالاي، من العمل السياسي على الرغم من كونهم متوفيين”.

وكان النائب العام بالمحكمة العليا في تركيا، بكر شاهين، طالب في مذكرة الادعاء، التي بعثها إلى المحكمة الدستورية، بحرمان الأشخاص الوارد ذكر أسمائهم في مذكرة الادعاء والبالغ عددهم 687 شخصا من شغل أي منصب في أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات. كما طالبت المذكرة ذاتها بحل الحزب الكردي.

يُذكر أن دنجير مير محمد فرات توفي في الحادي عشر من يوليو/ تموز عام 2019، بينما توفى إبراهيم أيهان في العشرين من سبتمبر/ أيلول عام 2018 وتوفيت ناجية شيدام أتالاي في السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018.

وكانت ناجية شيدام أتالاي المرشح الأول لنائب الحزب الكردي عن مدينة أماسيا خلال الانتخابات البرلمانية التي أقيمت في السابع من يونيو/ حزيران والأول من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015.