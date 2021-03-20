أنقرة (زمان التركية) – استنكر مقرر الشأن التركي لدى البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز لوف، رفع دعوى قضائية في تركيا إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وأكد ناتشو أن إغلاق الحزب الكردي سيكون له نتائج وخيمة على تركيا.

ونشر ناتشو بيانا لمجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي حول قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، حيث ذكر البيان أن طلب نيابة المحكمة العليا في تركيا إغلاق الحزب الكردي بمثابة رسالة واضحة على ضعف عزم السلطات التركية المضي في الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأفاد البيان أن الدعوى القضائية لإغلاق الحزب الكردي هي ضربة موجهة لمبادئ الديمقراطية الأساسية وأنه في حال ما إن أسفرت القضية عن إغلاق الحزب الكردي فإنها ستكون خطوة محزنة ستبعد تركيا عن الاتحاد الأوروبي وستعزز من الاتجاه الاستبدادي القائم حاليا في تركيا.

كما أشار البيان إلى أن إسقاط السلطات الحصانة البرلمانية عن الحقوقي والنائب عن الحزب الكردي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، ودعا الحكومة التركية إلى احترام حرية تعبير نواب البرلمان عن الرأي والتعددية في إطار المسؤوليات الدولية الواقعة على عاتق تركيا والمبادئ الواردة بالدستور التركي وضرورة عمل الأحزاب المعارضة المنتخبة بشكل حر، مشددا على أن تنفيذ السلطات التركية لتهديداتها المتعلق بالحزب الكردي سيكون له نتائج وخيمة في العلاقات المتوترة بالفعل بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وعلق الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، على الدعوى القضائية المرفوعة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، بالقول “ليست فقط قمة الانحطاط الأخلاقي، بل أيضا جريمة دستورية خطيرة”.

وأوضح دميرطاش المعتقل منذ ما يقرب من 4 سنوات، عبر منشورات على تويتر، أن إغلاق الأحزاب كان يتم من قبل الانقلابيين أو بسبب الوضع الراهن، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يرفع خلالها حزب دعوى إغلاق ضد حزب آخر من أجل الفوز في الانتخابات.

وكان دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية دعا النيابة العامةلرفع دعوى لإغلاق الحزب الكردي، ولم يمر أسبوع من دون استجابة لطلبه.

وأضاف دميرطاش المرشح الرئاسي السابق أنهم لن ينسوا أن الصامتين على هذا القرار، وقال إن الموقعين عليه، شركاء في هذه الجريمة الدستورية.

وتابع دميرطاش عبر تويتر: “لا ينبغي لأحد أن ينسى أن نتيجة الانتخابات المقبلة سيحددها حزب الشعوب الديمقراطي وليس مبنى حزب الشعوب الديمقراطي”.

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