أنقرة (زمان التركية)ـــ يرغب الطاه التركي إبراهم ألتون أن يسجل اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بمنحوتاته المصنوعة من شوكولاتة، وهو ليس طاهيا فحسب بل هو نحَّات أيضا.

يعيش إبراهيم ألتون في منطقة كوساداسي في آيدين، ويعمل في مهنة والده كطاه للمعجنات.

ويقول ألتون إنه تربى منذ الطفولة في المطبخ، ولا يُحدث فرقاً في الصنع الحلويات اللذيذة التي يقدمها، ولكن أيضا بالأشكال التي يصنعها.



قال ألتون “أحب أن أقوم بتكييف النكهات المختلفة مع بعضها البعض وتقديم حلويات تركية تقليدية بتصميمات حديثة. لكن ما يجذبني أكثر هو الجانب الفني للمطبخ”.

أضاف “أستمتع بصنع الزينة المصنوعة من عجينة السكر والدهون والسكر البودرة والأهم من ذلك كله الشوكولاتة. والشوكولاتة شيئ يثير إعجابي” على حد تعبيره.

يستعد ألتون الآن مع المنتخب الوطني لكأس العالم لفنون الطهي في لوكسمبورغ 2022 ودورة الألعاب الأولمبية لفنون الطهي الألمانية في عام 2024. حلم ألتون هو دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لكنه يحتج إلى دعن مصانع الشوكولاتة.

ألتون قدم نصيحة للذين يرغبون في التخصص في هذا المجال، قائلا “الإبداع مهم جدا في هذه المهنة. الخيال والصبر مطلوبان، إذا كان لديك هاذين الشيئين فسوف تقوم بعمل جيد، أما خلاف ذلك لن تكون ناجحا يجب أن تكون صور المنتجات التي تصنعها جميلة أولا وأن تجذب العين أولا ثم المعدة”

وقال ألتون أيضًا إنه كتب كتابًا عن تاريخ الشوكولات، ووصفات صنع الشوكولاتة، والجوانب الفنية للشوكولاتة.

