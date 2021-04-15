أنقرة (زمان التركية) – نشرت أمينة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، جانان كافتناجي أوغلو، مقطع فيديو يضم التصريحات المتناقضة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وعدد من المسئولين، لتبرير فقدان رصيد البنك المركزي التركي 128 مليار دولار من حسابه.

الفيديو الذي نشرته كافتناجي أوغلو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تساءل عن مصير الـ128 مليار دولار، بعد كم التصريحات المتناقضة من الرئيس ورجاله.

وجاء في الفيديو:

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في اجتماع حزبه في 24 فبراير 2021، إن غالبية 128 مليار دولار تم إنفاقها خلال فترة وباء كورونا.

لكن في 10 مارس 2021، تطرق أردوغان إلى الموضوع مرة أخرى، وأكد أن الأموال لم تضيع، وأن الـ128 مليار دولار موجودة في البنك المركزي التركي.

أما يغيت بولوت كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس أردوغان، فقال خلال تصريحات في 23 مارس الماضي، إن الادعاءات التي تشير إلى أن البنك المركزي فقد 128 مليار دولار من احتياطاته غير صحيحة، مشيرا إلى أن رصيد احتياطي البنك المركزي لم يكن سلبيا أيضا.

في 12 أبريل 2021، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حمزة داغ، إن 128 مليار دولار في موجودة الخزينة، متسائلا “هل طارت في الهواء؟”.

فيما أدلى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، نور الدين جانيكلي، بتصريح حول الـ128 مليار دولار، حيث أوضح أنه تم استيراد ذهب بـ 36 مليار دولار من أصل 128 مليار دولار، وهذا الذهب موجود في بيت الشعب التركي مثل ذهب الجمهورية والأساور وأدوات الاستثمار المماثلة.

ويوم الثلاثاء رفض البرلمان التركي بأصوات التحالف الحكم، استجوابا تقدم به حزب الشعب الجمهوري، حول مصير الـ 128 مليار دولار المفقودة من رصيد البنك المركزي.

يشار إلى أن البنك المركزي التركي أنفق مبالغ هائلة بالعملة الأجنبية خلال عامين أثناء تولي بيرات ألبيراق صهر الرئيس منصب وزير المالية، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيرًا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.

سبق وأن طالب رئيس البنك المركزي التركي السابق، دورمان يلماز، ونائب رئيس البنك السابق، إبراهيم تورهان، بفتح تحقيق للوقوف على مصير 128 مليار دولار تم إنفاقها من الخزانة دون الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر الصرف الذي تم تطبيقه خلال عمليات بيعها.

ووفق وكالة “بلومبرج أتش تي” انخفض صافي احتياطي البنك المركزي في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003، حيث بلغ 10.68 مليار دولار. وذلك بعد خصم اتفاقيات المقايضة مع البنوك المركزية في بلدان أخرى.

وقامت الوكالة بحساب صافي احتياطي النقد الأجنبي للمركزي التركي في ضوء بيانات الأسبوع المنتهي في 2 أبريل التي نشرها البنك المركزي الخميس الماضي، مشيرة إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 10.7 مليار دولار.