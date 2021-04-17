أنقرة (زمان التركية)ــ انتقد برلماني عن حزب الشعب الجمهوري قانون هيكلة ديون القروض للمزارعين، وقال إنه سينتفع منه 21 ألف مزارع فقط، بينما هناك 2 مليون مزارعا في مستنقع الديون.

وقال النائب أيدن أوزر “اليوم أكثر من 2 مليون مزارعا سقطوا في مستنقع الديون، بلغ إجمالي الدين 150 مليار ليرة أو بعبارة أخرى بينما ينتظر المزارعون حلا لديونهم البالغة 150 مليار ليرة الحكومة أرادت استغلالهم والاستيلاء على 900 مليون تم إلغائها سابقا.”

وتمت الموافقة من قبل البرلمان على اقتراح إعادة هيكلة ديون قروض المزارعين من قبل تعاوينات الإقراض الزراعي والتي لم يتم سدادها في تاريخ الاستحاق من خلال تطبيق فائدة من %12 إلى %18 .

وقال أوزير إنه “منذ عام 2002 توقف أكثر من 700 ألف مزارع عن الإنتاج وأن الممارسات الخاطئة أدت إلى تقليص أكثر من 3 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية وهم هكذا يعاندون في هذه القضية وعلى ما أعتقد يجب أن يكون هناك سبب لهذا العناد. وإلا فلماذا يُسمح لهم بالانفصال عن الإنتاج يومًا بعد يوم”.

صرح أوزر أنه مع اللائحة سيدفع المزارعون الديون على أقساط بحلول نهاية أكتوبر 2021 إما عن طريق سداد الدين بالكامل أو دفع ما لا يقل عن 30 في المائة وسيتم تطبيق الفائدة على القروض المراد هيكلتها بطريقة بسيطة. 12-18 في المائة. أردف “هل يوجد مثل هذا؟ إنه يسمى ربا. يجب حذف فوائد القروض المتعثرة وسداد أصل القرض خلال مدة لا تقل عن 5 سنوات”.