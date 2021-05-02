أنقرة (زمان التركية) – فتحت هيئة التحقيق بالجرائم المالية التركية تحقيقًا مع كورشات أيفات أوغلو الموظف السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تورط في قضية تعاطي مخدرات.

وكانت النيابة العامة قد اعتقلت أيفات أوغلو عقب تداول صور له وهو يتعاطى المخدرات داخل سيارة فارهة.

هذه المرة حققت نيابة أنقرة في أملاك أيفات أوغلو، إذ كان أيفات أوغلو يحصل على دخل شهري يقدر بـ30 ألف ليرة من بيع السيارات.

وتشير المعلومات الواردة إلى إرسال النيابة إخطارًا إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية للتحقيق فيما إن كان أيفات أوغلو صادقًا أم لا وما إن كانت ثروته فعلاً قائمة على بيع السيارات.

هذا وبدأت الهيئة التحقيق في جميع أملاك أيفات أوغلو من ثم ستعد تقريرًا بهذا الأمر وترسله إلى النيابة.

وفي حال ما إن أثبتت التحقيقات أن أيفات أوغلو ثروته من أنشطة غير قانونية فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الصدد.

وكان قد أخلي سبيل موظف العدالة والتنمية السابق عندما ذكر في اعترافاته أن ما كان يتعاطاه في السيارة لم يكن مخدرات بل سكر مطحون وأن الأمر برمته كان محض مزحة.

ولاحقًا اعتقلت النيابة ثلاثة أشخاص آخرين كانوا في السيارة ومن ثم عاودت اعتقال أيفات أوغلو على خلفية اعتراف أحد هؤلاء الأشخاص الثلاثة بأن المسحوق الظاهر في تلك الصور كان مخدرات وليس سكر.

واضطر أيفات أوغلو للاعتراف وكشف عن الجهة التي حصل منها على تلك المخدرات، وقامت محكمة الصلح والجزاء بإخلاء سبيله مع وضعه قيد الإقامة الجبرية.