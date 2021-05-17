أنقرة (زمان التركية) – كشف أكبر معمِّر في استراليا ويدعى ديكستر كروجر (111 عاما) أن السر من وجهة نظره وراء عمره الطويل يرجع إلى تناوله مخ الدجاج.

وأوضح كروجر، وهو مزارع متقاعد، أن تناوله مخ الدجاج كان له الفضل في عمره الطويل.

وذكر نجل كروجر ويدعى جريج أن العيش بعيدًا عن المدينة كان له دور في طول عمر والده.

من جانبها أشارت مديرة دار الرعاية التي يمكث بها كروجر، ميلاني كالفيرت، إلى أن كروجر يقوم هذه الأيام بكتابة سيرته الذاتية وأنه لا يزال يتمتع بذاكر جيدة قائلة: “كروجر يتمتع بذاكرة رائعة كشخص يبلغ من العمر 111 عاما وذلك بالنظر إلى رفقائه بدار الرعاية”.

جدير بالذكر أن أكبر معمّرة في تاريخ استراليا كانت تدعى كريستينا كوك وتوفيت في عام 2002 عن عمر يناهز 114 عاما.