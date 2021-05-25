أنقرة (زمان التركية) – حذر أخصائي من استخدام رقائق الألومنيوم في الطعام لأنها يمكن أن تسبب التسمم وسرطان الثدي والعقم.

يقول أخصائي العلاج بالنباتات والوخز بالابر د. محاضر سرحات كوران، إن ورق الألمنيوم الذي يستخدم بكثرة في الطهي في الموقد أو الفرن أو الشواية يسبب بعض المخاطر أثناء ملامسته للطعام، فعندما يتعرض ورق الألومنيوم للحرارة، فإن مادة الألمنيوم الموجودة فيه تنتقل إلى الطعام نتيجة للحرارة العالية، وبالتالي قد يسبب تسمم مع تراكم الكمية داخل الجسم.

وأضاف كوران أن رقائق الألومنيوم أيضا قد تسبب إجهاد وضعف غير مبرر، كما أن الألومنيوم يعطل وظيفة كريات الدم البيضاء، وهي خلايا الدفاع في الجسم.

ويتابع البروفيسور التركي: “بالإضافة إلى ذلك، يتسبب في إتلاف وظائف هرمون الاستروجين وهرمون التستوستيرون، يمكن أن يتسبب ذلك في سرطان الثدي والعقم. ولأنه يتنافس مع الكالسيوم في الجسم، فقد يؤدي إلى ارتشاف عظمي أو تأخر النمو عند الأطفال. وقد يتسبب في تعطيل وظائف فيتامين (د) وهرمون الغدة الدرقية.

وطالب كوران بعدم استخدام ورق الألمونيوم في الطهي، مفضلا ًاستخدام ورق مقاوم للشحوم.