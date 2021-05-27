أنقرة (زمان التركية) – استدعت نيابة أنقرة 84 جنرالًا متقاعدًا من بين 104 قاموا بالتوقيع على بيان مونترو وذلك للحصول على إفادتهم.

وبدأت نيابة أنقرة تحقيقًا بتهمة “الاتفاق على ارتكاب جرم يهدد أمن البلاد والنظام الدستوري” بموجب المادة 316\1 من قانون العقوبات التركي وذلك على ضوء بيان مونترو الذي نشره 104 جنرالا متقاعدا في الثالث من أبريل/ نيسان الماضي.

وفي إطار التحقيقات تم اعتقال 10 جنرالات من بين 14 جنرالا متقاعدًا قاموا بإعداد البيان ولعبوا دورًا بارزًا في عملية نشره، بينما استدعت النيابة أربع جنرالات تتجاوز أعمارهم السبعين عاما للحصول على إفادتهم.

وعقب الانتهاء من الإجراءات بمديرية الأمن قضت محكمة الصلح والجزاء بإخلاء سبيل 14 جنرالا متقاعدا مع إخضاعهم للرقابة القضائية.

ولاحقا تم توسيع نطاق التحقيق استنادا على إفادات الجنرالات المتقاعدين وتم استدعاء 6 جنرالات آخرين للإدلاء بإفادتهم. وعقب الحصول على إفاداتهم امتثل الجنرالات الستة أمام محكمة الصلح والجزاء التي قضت بإخلاء سبيلهم.

استدعاء 84 جنرالا متقاعدا لم يتم الحصول على إفادتهم

وفي إطار التحقيقات تم استدعاء 84 جنرالا متقاعدا كانوا من بين الموقعين على البيان ولم يتم الحصول على إفاداتهم.

من جانبها ذكرت نيابة أنقرة في بيانها أنه تم إصدار تعليمات إلى وحدة مكافحة الإرهاب بنيابة أنقرة للحصول على إفادات المشتبه بهم الموقعين على البيان بتهمة “الاتفاق على ارتكاب جرم يهدد أمن البلاد والنظام الدستوري” وذلك في إطار إفادات المشتبه بهم التي تم الحصول عليها حتى الآن والأدلة المحصّلة ونتائج فحص المعدات الرقمية التي تمت مصادرتها في إطار أعمال التفتيش التي أجريت في الخامس والسادس عشر من أبريل/ نيسان وقرارات المصادرة الصادرة عن الجهات المختصة.

هذا وأشار البيان إلى بدء عملية الحصول على إفادات المشتبه بهم منذ السابع والعشرين من مايو الجاري واستمرار التحقيقات حول جوانب متعددة.