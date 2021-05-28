إسطنبول (زمان التركية) – افتتح مسجد تقسيم، اليوم الجمعة، الذي بدأ تأسيسه قبل 4 سنوات في منطقة بي أوغلو بإسطنبول، بحضور أردوغان.

وأصبح المسجد، الذي تم وضع أساساته في 17 فبراير 2017 والذي يحمل توقيع المهندسين المعماريين شفيق بيرقية وسليم دالامان، أحد رموز ميدان تقسيم.

كما شكل المسجد وحدة منفصلة في ميدان تقسيم لمجاورته كنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة الأرمن الكاثوليك.

وتم بناء المسجد، الذي تبلغ مساحته حوالي 16 ألفًا و 500 متر مربع على أرض مساحتها ألفين و 482 مترًا مربعًا، بسعة ألفين و 250 شخص.

ويضم موقفًا للسيارات مكون من 3 طوابق ويسع 165 مركبة، ومنطقة عرض وقاعة مؤتمرات ومطبخًا للفقراء ومكتبة إسلامية رقمية، كما خصص في المسجد طابق خاص للنساء بمساحة 320 مترا مربعا، يتسع لـ 375 مصلية.

ويمتلك المسجد 4 أبواب، بما في ذلك المدخل الرئيسي المصنوع من الفولاذ بطول 7 أمتار وعرض 3 متر.

ويبلغ ارتفاع المسجد حوالي 21 متراً، فيما يبلغ ارتفاع القبة الرئيسية التي يبلغ قطرها 28 متراً، 9 أمتار.

ويتزين المسجد بالنقوش ولوحات الخط العربي، حيث يوجد 6 لوحات خطوط في المنطقة الداخلية للمسجد، حيث كتبت كُتبت أسماء الله الحسنى علي على لوحات الخط العربي، كما تم وضع سجادة منسوجة خصيصًا من شعر الإبل في مانيسا.